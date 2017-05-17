Ситуация с превышением сероводорода в Капотне стабилизировалась

МОСКВА, 17 мая. /ТАСС/. Уровень содержания сероводорода в воздухе в московском районе Капотня к полудню снизился до нормативных значений. Об этом свидетельствуют данные автоматической станции Мосэкомониторинга.

"В 12:00 мск уровень содержания сероводорода в воздухе составил 0,63 ПДК (предельно допустимая концентрация)", - отмечается в сообщении.

С 01:00 мск норматив был превышен в 51 раз. Затем уровень сероводорода начал снижаться. В МЧС сообщили, что датчики станции были неисправны, однако в Мосэкомониторинге подтвердили сверхнормативное загрязнение воздуха в этом районе.