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Ситуация с превышением сероводорода в Капотне стабилизировалась

Общество
17 мая, 15:11 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 17, мая. /ТАСС

В 12:00 мск уровень содержания сероводорода в воздухе составил 0,63 ПДК

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© Григорий Сысоев/ТАСС

МОСКВА, 17 мая. /ТАСС/. Уровень содержания сероводорода в воздухе в московском районе Капотня к полудню снизился до нормативных значений. Об этом свидетельствуют данные автоматической станции Мосэкомониторинга.

"В 12:00 мск уровень содержания сероводорода в воздухе составил 0,63 ПДК (предельно допустимая концентрация)", - отмечается в сообщении.

С 01:00 мск норматив был превышен в 51 раз. Затем уровень сероводорода начал снижаться. В МЧС сообщили, что датчики станции были неисправны, однако в Мосэкомониторинге подтвердили сверхнормативное загрязнение воздуха в этом районе.

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