Ситуация с превышением сероводорода в Капотне стабилизировалась

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МОСКВА, 17 мая. /ТАСС/. Уровень содержания сероводорода в воздухе в московском районе Капотня к полудню снизился до нормативных значений. Об этом свидетельствуют данные автоматической станции Мосэкомониторинга.
"В 12:00 мск уровень содержания сероводорода в воздухе составил 0,63 ПДК (предельно допустимая концентрация)", - отмечается в сообщении.
С 01:00 мск норматив был превышен в 51 раз. Затем уровень сероводорода начал снижаться. В МЧС сообщили, что датчики станции были неисправны, однако в Мосэкомониторинге подтвердили сверхнормативное загрязнение воздуха в этом районе.