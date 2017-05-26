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Профсоюзы и работодатели не поддержали законопроект о курортном сборе

Общество
26 мая, 12:29 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 26, мая. /ТАСС

Стороны Российской трехсторонней комиссии потребовали доработать документ с учетом высказанных замечаний

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МОСКВА, 26 мая. /ТАСС/. Профсоюзная сторона Российской трехсторонней комиссии (РТК) и сторона работодателей не поддержали законопроект "О проведении эксперимента по развитию курортной инфраструктуры в Республике Крым, Алтайском крае, Краснодарском крае и Ставропольском крае", который предполагает введение в регионах курортного сбора. Обсуждение законопроекта состоялось в пятницу на заседании РТК в правительстве.

Позиция профсоюзов

"Сторона комиссии, представляющая общероссийские объединения профсоюзов, не поддерживает проект федерального закона "О проведении эксперимента по развитию курортной инфраструктуры в Республике Крым, Алтайском крае, Краснодарском крае и Ставропольском крае", - говорится в письме заместителя координатора профсоюзной стороны РТК, заместителя председателя Федерации независимых профсоюзов России (ФНПР) Нины Кузьминой к ответственному секретарю РТК по регулированию социально-трудовых отношений Наталье Жаровой.

Кузьмина отмечает, что, как следует из пояснительной записки к законопроекту, состояние курортной инфраструктуры неудовлетворительное, "что, по сути, превращает курортный сбор не в плату за пользование инфраструктурой, а в налог на отдыхающих граждан России и санаторно-курортные учреждения в целях создания этой инфраструктуры".

Также в письме говорится, что в финансово-экономическом обосновании к указанному законопроекту не предусмотрены расходы на администрирование сбора, поскольку они возлагаются на операторов этого налога, которыми станут гостиницы, также как сбор и перечисление, что, по мнению профсоюзной стороны РТК, станет "налогом на деятельность в санаторно-курортной сфере, что противоречит положениям государственных программных документов в части фиксации действующих налоговых условий".

Кроме того, профсоюзная сторона считает необходимым до принятия законопроекта отрегулировать ряд законодательных положений. Среди них - принятие нормативного акта, который отнесет санаторно-курортную деятельность к социально значимым видам деятельности, что позволит им уплачивать аренду за землю в размере ставки, не превышающих ставку земельного налога.

Позиция работодателей

На заседании РТК координатор стороны работодателей, глава Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Шохин отметил, что "закон вредный методологически".

"По сути дела, муниципальный сбор вводится, а регулируется на федеральном уровне, в том числе управление через специально созданный фонд, который очень близок к частной структуре, почему-то (выделяется) только на инфраструктуру, а не на развитие курортного сбора в целом", - отметил он.

В итоге стороны работодателей и профсоюзов договорились в решении РТК о законопроекте указать, что их стороны не поддерживают законопроект и требуют его доработки.

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