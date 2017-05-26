Минюст дорабротал законопроект об изъятии единственного жилья у должников

МОСКВА, 26 мая. /ТАСС/. Министерство юстиции РФ доработало законопроект, позволяющий изымать единственное жилье у должника для взыскания задолженности, отметив, что такая мера возможна лишь в судебном порядке и в случае отсутствия у должника денежных средств и иного имущества для взыскания, сообщается на сайте Минюста.

Как отмечается в сообщении, при этом сами должники и члены их семей не должны "остаться на улице ни на один день". В новой редакции законопроекта взыскание единственного жилья допускается при условии, что минимальная сумма неисполненных обязательств составляет 200 тыс. рублей. "Законопроектом изначально предполагалось, что вместо принадлежащего должнику единственного жилого помещения он приобретает иное жилье, пригодное для постоянного проживания должника и членов его семьи, но меньшее по площади, для чего ему выделяется из выручки от продажи жилого помещения, на которое обращено взыскание, денежная сумма, достаточная для приобретения нового жилья в том же кадастровом квартале. Если должник сам не приобрел иное жилье, то оно предоставляется ему органом местного самоуправления", - подчеркивается в сообщении министерства.

Минюст отмечает, что "взыскание на указанное жилое помещение может быть обращено только в судебном порядке и исключительно в случае отсутствия у должника денежных средств и иного имущества, на которое может быть обращено взыскание". Кроме того, доработанный законопроект не предполагает обращения взыскания на единственное жилье в связи с задолженностью по кредитам и оплате услуг ЖКХ.

Как сообщили в ведомстве, в доработанном законопроекте размер неустойки может быть уменьшен судом с учетом материального и семейного положения лица, обязанного уплачивать алименты. "Данное положение позволит лицам, обязанным уплачивать алименты, выплатить образовавшуюся у них задолженность по алиментам и неустойку, а также в дальнейшем своевременно и в полном объеме уплачивать алименты", - добавили в министерстве.

В новой редакции законопроекта вместо минимального предела в 5% от стоимости жилья установлена минимальная сумма неисполненных обязательств должника (200 тыс. рублей), при наличии которой допускается обращение взыскания на единственное жилье. "Взыскатель в любое время до реализации принадлежащего должнику жилого помещения вправе предоставить ему и членам его семьи иное пригодное для проживания жилое помещение", - заключили в Минюсте.