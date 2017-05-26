Более 100 адвокатов дадут бесплатные консультации москвичам по программе реновации

МОСКВА, 26 мая. /ТАСС/. Более 100 адвокатов готовы бесплатно консультировать москвичей по программе реновации жилищного фонда столицы в рамках соглашения, заключенного ранее между Мосгордумой и столичной Адвокатской палатой. Об этом сообщил ТАСС председатель городского парламента Алексей Шапошников.

"После методического занятия, прошедшего 25 мая в Мосгордуме, уже более 100 адвокатов готовы участвовать в бесплатной защите москвичей при реализации программы реновации", - сказал Шапошников.

В ходе занятия участники подробно обсудили принятый городской закон "О дополнительных гарантиях жилищных и имущественных прав физических и юридических лиц при осуществлении реновации жилищного фонда в городе Москве", федеральный законопроект о реновации, вопросы, касающиеся процедуры голосования по списку домов для вхождения в программу реновации.

До семинара число адвокатов, готовых консультировать жителей по программе реновации, составляло 20-25 человек.

Шапошников напомнил, что бесплатные юридические консультации по программе реновации предусмотрены соглашением, которое заключили Адвокатская палата Москвы и столичный парламент 22 мая. Встречи с жителями пройдут в центрах госуслуг "Мои документы" и в приемной Мосгордумы с 29 мая по 15 июня, с 13:00 до 17:00 мск, в рабочие дни. Адреса многофункциональных комплексов можно будет найти на сайте столичного парламента.

Кроме того, 27 мая, в субботу, с 12:00 до 15:00 мск, в парке Мосгордумы пройдет единый день приема депутатов совместно с Адвокатской палатой.

О программе реновации

В начале 2017 года президент РФ Владимир Путин поручил мэру Москвы снести все так называемые хрущевки в Москве, а на их месте построить новые дома. Программа рассчитана минимум на 10-15 лет. Когда примерно к июлю 2017 года будет определен список домов, подпадающих под снос, станут понятны объемы реновации. По предварительным данным, речь шла о 25 млн квадратных метров.

Однако пока в списке для голосования жителей, которое пройдет с 15 мая по 15 июня, чуть более половины домов: 4,5 тыс. вместо изначально заявленных почти 8 тыс., где живут 1,6 млн человек. В перечень для голосования вошли пятиэтажки, отвечающие двум условиям: неудовлетворительное техническое состояние дома и поддержка значительной частью (более 70%) опрошенных жителей включения своего дома в проект программы.

На начальном этапе финансироваться программа будет из городского бюджета. По словам Собянина, "для раскрутки программы расселения потребуется около 300 млрд рублей в течение трех лет".

Жители Москвы, чьи дома войдут в этот список морально устаревшего или ветхого жилья, получат квартиры такой же или большей общей площади. Бизнесу, который располагается сейчас на первых этажах в пятиэтажках, планируется предоставлять равнозначное по площади помещение в новых домах или денежную компенсацию.

В начале марта 2017 года в Госдуму был внесен законопроект, регулирующий порядок реновации пятиэтажного жилого фонда в столице. 20 апреля документ был принят в первом чтении.