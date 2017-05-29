Закон о взыскании единственного жилья должников коснется роскошного жилья

МОСКВА, 29 мая. /ТАСС/. Закон о взыскании единственного жилья должников направлен на владельцев роскошного жилья, не желающих расплачиваться по долгам. Об этом сообщил на брифинге заместитель министра юстиции РФ Михаил Гальперин.

"Речь идет о роскошном жилье. Его не может быть много (у всех категорий должников). Речь идет о нескольких тысячах кейсов (случаев - прим. ТАСС)", - пояснил замминистра, отвечая на вопрос о возможных масштабах применения подготовленного законопроекта.

"И кстати, в решении Конституционного суда от 2012 года, на основании которого разрабатывается закон, речь шла об очень больших квартирах - более 300 кв. м общей площадью", - напомнил Гальперин.

"Очевидно, что речь идет не только о должниках, у которых есть роскошное жилье, но и о недобросовестных должниках, которые не хотят платить. То есть речь идет об этом сегменте людей, которые имеют большие квартиры, на самом деле имеют средства для выплаты своих долгов, но цинично и недобросовестно этого не делают. Прежде всего они адресаты", - подчеркнул замминистра.

В Минюсте напомнили, что взыскание на единственное жилье будет возможно при сумме долга не менее 200 тысяч рублей, но не будет применяться, если после продажи квартиры более половины суммы пойдет на покупку нового жилья должнику.

Крайняя мера

Обращение взыскания на единственное жилье, отметил он, - это самая крайняя мера. "Я хочу акцентировать внимание на том, что это самая последняя мера, ей будет предшествовать долгое исполнительное производство. Если с него пытаются взыскать, он сам никак не участвует во взыскании - уже тогда обращается взыскание на квартиру", - пояснил Гальперин.

Он заметил, что во многом это превентивная мера - "человек должен знать, что в случае определенных обстоятельств он не может уйти от своих обязательств и для него может быть введена неприятная для него судебная процедура", - подчеркнул Гальперин.

"У нас нет другого выхода - есть решение Конституционного суда, хотим мы этого или не хотим, все равно должна появиться эта процедура в том или ином виде", - добавил он.

При этом он полностью не исключил, что она может коснуться и других категорий должников. "Конституционный суд не дифференцировал виды должников. Исходя из решения КС, она распространяется на всех должников. Но пока предлагается (в разработанном законопроекте) по трем наиболее социально значимым категориям должников. Будет она распространена (на другие категории) или не будет, будет зависеть от принятия закона и от его применения", - добавил он.

Закон о единственном жилье не примут в этом году

Минюст России не ожидает, что резонансный закон о взыскании единственного жилья должников примут в этом году. По словам Гальперина, 8 июля закончится общественное обсуждение законопроекта, после чего он будет обсуждаться в правительстве как правительственный законопроект.

"Понятно, что нужно соблюсти баланс интересов должника и взыскателя, тема чувствительная, связанная с жильем. Здесь скорее законопроект - это первый шаг для того, чтобы эту тему обсуждать, представить на суд юристов, общественности и дальше на государственном уровне разработать этот механизм", - пояснил Гальперин. Слишком много гарантий для должника повлечет недовольство взыскателей, напомнил он, "поэтому мы находимся в поиске баланса".

Поскольку в законопроект были внесены изменения, он вновь пройдет согласование в федеральных ведомствах. Хотя он был концептуально одобрен в первоначальном виде Минфином, Минэкономразвития, Минобрнауки (поскольку касается детей) и Минтруда.

"В этом году он принят не будет", - оценил перспективу его согласования замглавы Минюста, не став прогнозировать и то, поступит ли он в Госдуму в этом году.