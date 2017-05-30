Мэр Москвы дал коммунальщикам два дня на ликвидацию последствий шквала

МОСКВА, 30 мая. /ТАСС/. Стихийное бедствие, которое обрушилось 29 мая на Москву и Подмосковье, метеорологи квалифицировали как шквал. Его жертвами стали 15 человек: 10 погибли в Москве и пять - в области. Пострадали около 200 человек.

По данным московской мэрии, шквал повалил 14 тыс. деревьев. Повреждения получили 2 тыс. машин, крыши 243 домов. Мэр столицы Сергей Собянин поручил коммунальщикам в течение двух суток ликвидировать последствия разгула стихии.

Шквал, сравнимый со смерчем

Директор Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд считает, что обрушившийся на регион шквалистый ветер сравним со смерчем, однако, по его мнению, скорость порывов не достигла тех значений, которые позволили бы назвать его ураганом. Ветер представлял собой горизонтальный поток, перемещающийся над поверхностью земли, пояснил он ТАСС.

"Это была волнообразная линия шквалов. Смерч имеет вертикальную структуру, его высота может достигать 2 километра, но обязательно по вертикали. Линия шквалов - это обязательно горизонтальная структура, которая несется перед хорошо выраженным фронтальным разделом", - пояснил Вильфанд.

Глава Гидрометцентра добавил, что московский шквал по последствиям можно сравнить со смерчем - "они такие же тяжелые, так как возникают мгновенно в течение нескольких минут". По словам Вильфанда, именно то, что порывы усиливались местами, а не повсеместно, привело к столь сильным разрушениям. "Если бы постоянный такой ветер был бы, то не было бы таких разрушений. Поэтому и деревья ломались с корнем, опрокидывались конструкции с большой парусностью", - пояснил директор Гидрометцентра.

Вильфанд также отметил, что вчерашний ветер нельзя отнести к разряду ураганов, так как во время последних скорость воздушных потоков превышает 33 м/с. Он добавил, что накануне скорость ветра в основном составляла 16-18 м/ с, однако в некоторых участках порывы усиливались до 23 м/ с, а местами - до 28 м/с.

МЧС предупреждало

После того, как стали понятны масштабы бедствия, в СМИ и интернет-сообществе стали предпринимать попытки поиска виновных в том, что город оказался не готов встретить удар стихии. В основном претензии высказывались в адрес сотовых операторов, которые якобы не рассылали смс-уведомления об опасности, распространенные МЧС, а также самого спасательного министерства.

По мнению главы МЧС Владимира Пучкова, все оперативные службы достойно сработали при шквале, обрушившемся на Москву и еще шесть регионов Центрального федерального округа (ЦФО). "Удар стихии пришелся по семи субъектам РФ, и в основном все органы управления и силы сработали достойно, хотя, еще раз подчеркиваю, были отдельные недостатки и недоработки", - сказал министр во время селекторного совещания.

По мнению главы Гидрометцентра РФ, в распространенном накануне штормовом предупреждении МЧС четко прописало рекомендации для жителей Москвы во время сильного ветра.

"Сейчас легко искать виноватых. Мне понравилось, какую интерпретацию поставило к прогнозу главное управление МЧС. Там четко было прописано, что не рекомендуется парковаться под деревьями, что возможен обрыв проводов и так далее",- пояснил Вильфанд. По его словам, в предупреждении были необходимые рекомендации, и "это было широко (распространено) в Интернете".

Система предупреждений и оповещений о возможных ЧП может быть разной, отметил метеоролог. Он привел в пример систему прогнозирования торнадо в США. "О торнадо становится известно за несколько десятков минут. Как только торнадо появился, сразу же рассчитывается траектория его перемещения и включаются звуковые оповещения через специальные датчики, которые реагируют только на этот звук", - сказал Вильфанд. По мере продвижения торнадо включаются датчики, и люди знают, что им надо делать - "забыть про имущество, спуститься в подвал, лечь в канаву", сказал он.

Пострадавшим помогут

Разбушевавшаяся в Москве стихия унесла жизни 10 человек. По данным департамента здравоохранения столицы, среди погибших один несовершеннолетний. Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил ТАСС, что семьи погибших получат по 1 млн рублей компенсации.

Как сообщил руководитель департамента Алексей Хрипун, всего за медицинской помощью обратились 168 человек, в 15 больниц были доставлены 146 пациентов. В настоящее время 108 пострадавших, в том числе 22 ребенка, остаются в больницах. По словам Хрипуна, состояние восьми находящихся на лечении оценивается как тяжелое. В основном пострадавшие получили ушибы, ссадины, переломы, черепно-мозговые травмы, травмы позвоночника.

Глава департамента труда и социальной защиты населения столицы Владимир Петросян сообщил, что москвичи, пострадавшие во время стихийного бедствия, получат денежные компенсации в размере 100 и 500 тыс. рублей.

500 тыс. рублей будет выплачено пострадавшим, лежащим в стационарах и 100 тыс. рублей - пострадавшим, которые получили амбулаторную помощь. По его словам, также будет оказана помощь при захоронении погибших. "Кроме того, сегодня с утра в центре судебно-медицинской экспертизы работает группа психологов из психологического центра МЧС России совместно с нашими службами города для оказания психологической или иной помощи родственникам погибшим", - добавил Петросян.

Последствия ликвидируют

Основные последствия шквала в Москве ликвидированы, расчистка поваленных деревьев завершится во вторник, заявил начальник ГУ МЧС России по Москве Илья Денисов.

"Восстановлено электроснабжение всех потребителей, в ряде объектов проводятся работы по организации переподключения с временной на постоянную схему. Движение по основным автомагистралям города осуществляется без затруднений, движение поездов метрополитена осуществляется в штатном режиме", - сказал он.

Денисов напомнил, что пожарно-спасательный гарнизон переведен на усиленный режим работы. Организовано патрулирование для оказания помощи населению по ликвидации последствий стихийного бедствия, распилено более 3 тыс. деревьев, открыта горячая линия для обращений граждан.

Всего в ликвидации последствий от ГУ МЧС России по Москве задействовано более 1 тыс. человек и 170 единиц техники.

Мэр Москвы поручил в кратчайшие сроки ликвидировать последствия шквала в столице. "Я прошу в течение двух суток ликвидировать последствия стихии, включая восстановление кровель. Что касается поваленных деревьев, то все до единого должны быть восстановлены в осенний период. Необходимые посадки должны быть организованы желательно в тех местах, где были деревья ранее", - сказал Собянин.

По словам главы департамента жилищно-коммунального хозяйства Москвы Павла Ливинского, в результате разгула стихии в понедельник было повалено 27 тыс. деревьев, повреждены 243 кровли, 61 рекламный щит, 135 опор уличного освещения, 1939 автомобилей.

"В настоящий момент более половины деревьев на территориях округов вывезено и распилено, чуть менее половины - ведутся работы со сроком завершения до завтрашнего дня вечера. Также зафиксированы повреждения 243 кровель, из них на 126 кровлях работы выполнены, на 117 - работы ведутся, при этом на всех кровлях выполнены временные покрытия для защиты от внешних осадков, срок завершения работ до 1 июня", - отметил Ливинский.

В Кремле соболезнуют

В Кремле соболезнуют родным погибших в результате обрушившегося на Москву накануне шквала, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Безусловно, в Кремле соболезнуют родным и близким погибших в результате этого природного бедствия, природного катаклизма, желают скорейшего выздоровления тем, кто находится в больницах, тем кто пострадал, и сочувствуют тем, чья собственность была повреждена", - сказал он.

"Действительно, нашей столице пришлось пережить такой природный катаклизм. Мы все видим, что московские власти очень энергично предпринимают необходимые действия для ликвидации последствий этого урагана", - отметил Песков.

Представитель Кремля заявил, что "не готов ответить на вопрос", как оценивается работа МЧС в связи со шквалом, в том числе по информированию населения. "Мы не знаем, насколько предсказуемы такие природные катаклизмы, насколько возможно их прогнозировать... Поэтому квалифицированно ответить на этот вопрос я не могу", - сказал Песков, добавив, что эта тема находится в компетенции метеорологов и других специалистов.

Страховка покроет

Ряд страховых компаний ввели упрощенные процедуры урегулирования убытков, связанных с последствиями удара стихии в Москве и Подмосковье - они не требуют справку МЧС и гидрометцентра о стихийном бедствии. Обычно для страховой выплаты по этому риску клиент должен представить официальное подтверждение, что плохая погода в указанное время действительно была.

Отменили требование справки, в частности, "Альфастрахование", МАКС, ВСК. "Росгосстрах" сделал запрос в компетентные органы для получения единой справки и подтверждения заявленного события на территории Московской области. "Ингосстрах" ввел ускоренную процедуру урегулирования убытков после шквала, но справка Росгидромета для выплаты все равно нужна, следует из сообщения страховщика.

По оценке президента Всероссийского союза страховщиков Игоря Юргенса, в Москве около 22% автомобилей застраховано по каско, и по большинству договоров ущерб от стихийных бедствий входит в покрытие. Также в Москве застраховано около 50% жилья, сообщил Юргенс. Таким образом, право на выплаты имеют владельцы застрахованных квартир, где, например, выбило стекла или произошел залив из-за повреждения кровли.

Кроме того, выплаты положены тем пострадавшим от шквала, кто имеет страховку жизни и от несчастного случая, добавил Юргенс.