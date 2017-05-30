Вильфанд: МЧС четко предупреждало об ожидаемых последствиях сильного ветра в Москве

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МОСКВА, 30 мая./ТАСС/. МЧС в распространенном накануне штормовом предупреждении четко прописало рекомендации для жителей Москвы во время сильного ветра. Задача метеорологов - выпустить прогноз, а интерпретировать его должны профильные службы и специалисты. Такое мнение высказал ТАСС директор Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд.
"Сейчас легко искать виноватых. Мне понравилось, какую интерпретацию поставило к прогнозу главное управление МЧС. Там четко было прописано, что не рекомендуется парковаться под деревьями, что возможен обрыв проводов и так далее",- пояснил Вильфанд.
По его словам, в предупреждении были необходимые рекомендации и "это было широко (распространено) в интернете".
"Это очень важно, когда специалисты говорят о том, как защититься - коммунальщики, транспортники. Они получают прогнозы и должны их интерпретировать. Например, для тайги одна скорость ветра нужна, чтобы поломать деревья, а для города - другая, и это знают специалисты", - пояснил метеоролог.
Он отметил, что о системе оповещения в таких случаях должны думать органы власти, а не давать советы метеорологи. "О том, как погода влияет на здоровье, должны говорить врачи, когда менять резину на колесах - авторемонтники, задача метеорологов - предсказывать погоду",- сказал директор Гидрометцентра.
По его словам, система предупреждений и оповещений о возможных ЧП может быть разной. "Вот до войны были репродукторы через каждые сто метров, это было здорово. А так, если человек идет по улице, у него нет телефона, откуда он будет знать, что надвигается ураган?", - отметил Вильфанд.
Он также привел в пример систему прогнозирования торнадо в США. "О торнадо становится известно за несколько десятков минут. Как только торнадо появился, сразу же рассчитывается траектория его перемещения и включаются звуковые оповещения через специальные датчики, которые реагируют только на этот звук", - пояснил Вильфанд. По мере продвижения торнадо включаются датчики, и люди знают, что им надо делать - "забыть про имущество, спуститься в подвал, лечь в канаву", рассказал Вильфанд.
В понедельник, 29 мая, на Москву обрушился шквалистый ветер с порывами до 28 м/с и ливнем. В результате, по последним данным, в столице и Подмосковье погибли 16 человек. Число пострадавших приблизилось к 170. Синоптики не исключают, что ситуация может повториться.