Левин: создание совета блогеров не имеет отношения к решению Госдумы

Российские футболисты сыграли вничью с чилийцами в товарищеском матчеСпорт 9 июня, 20:55
Тошич: переговоры с ЦСКА продолжаются, надеюсь, ситуация прояснится до 14 июняСпорт 9 июня, 20:52
Чилийские болельщики получили в подарок сувениры перед матчем с командой России по футболуСпорт 9 июня, 20:46
Финляндия планирует достичь нулевого уровня выбросов СО2 к 2045 годуСоциальная ответственность 9 июня, 20:26
Фурсенко: "Зенит" постарается приобрести как минимум двух сильных футболистовСпорт 9 июня, 20:12
Расширение горных курортов в Сочи: как найти баланс интересов бизнеса и экологииЭкономика и бизнес 9 июня, 20:09
Ешеев: соревнования по стрельбе из лука в новой дисциплине на ОИ будут динамичнымиСпорт 9 июня, 19:55
Где отдохнуть на Кавказе: семь идей для туристаТуризм и отдых 9 июня, 19:52
Бах: IWF должна до декабря направить отчет в МОК о решении проблем с допингомСпорт 9 июня, 19:48
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 9 июня. /ТАСС/. Создание совета блогеров является личной инициативой депутата от ЛДПР Василия Власова и не имеет отношения к решению Госдумы. Об этом журналистам заявил в пятницу председатель думского комитета по информационной политике, информационным технологиям и связи Леонид Левин.
Ранее в пятницу Власов обратился к спикеру нижней палаты парламента Вячеславу Володину с просьбой создать при Госдуме совет блогеров в том числе для "выработки грамотной стратегии по взаимодействию с гражданами в сети Интернет". Он также сообщил, что планирует уже 19 июня провести в Госдуме первое заседание совета блогеров, чтобы установить формат работы с представителями русскоязычного сегмента интернета.
"Создание некоего совета блогеров в Госдуме является личной инициативой депутата от ЛДПР, который после парламентских слушаний, посвященных молодежной политике, предложил создать сначала подобную структуру при комитете информационной политике, а теперь и при самом себе", - сказал Левин.
"Важно понимать, что данная инициатива не имеет никакого отношения к решению Государственной думы", - подчеркнул он.
"Таким же образом подобные советы, комиссии, комитеты (нужное подчеркнуть) могут предлагать создавать все остальные депутаты Госдумы и попытаться вслед за коллегой Власовым повысить свою цитируемость в интернете", - указал Левин.
По его словам, "в настоящее время ничто не мешает блогерам с активной гражданской позицией, специализирующимся на той или иной тематике, входить в экспертные советы, которые существуют при комитетах, высказывать свою позицию по актуальным законопроектам и готовить свои отзывы к ним".