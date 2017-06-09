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Левин: создание совета блогеров не имеет отношения к решению Госдумы

Общество
9 июня, 19:56 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 9, июня. /ТАСС

По словам председателя думского комитета, "создание некоего совета блогеров в Госдуме является личной инициативой депутата от ЛДПР"

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МОСКВА, 9 июня. /ТАСС/. Создание совета блогеров является личной инициативой депутата от ЛДПР Василия Власова и не имеет отношения к решению Госдумы. Об этом журналистам заявил в пятницу председатель думского комитета по информационной политике, информационным технологиям и связи Леонид Левин.

Ранее в пятницу Власов обратился к спикеру нижней палаты парламента Вячеславу Володину с просьбой создать при Госдуме совет блогеров в том числе для "выработки грамотной стратегии по взаимодействию с гражданами в сети Интернет". Он также сообщил, что планирует уже 19 июня провести в Госдуме первое заседание совета блогеров, чтобы установить формат работы с представителями русскоязычного сегмента интернета.

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"Создание некоего совета блогеров в Госдуме является личной инициативой депутата от ЛДПР, который после парламентских слушаний, посвященных молодежной политике, предложил создать сначала подобную структуру при комитете информационной политике, а теперь и при самом себе", - сказал Левин.

"Важно понимать, что данная инициатива не имеет никакого отношения к решению Государственной думы", - подчеркнул он.

"Таким же образом подобные советы, комиссии, комитеты (нужное подчеркнуть) могут предлагать создавать все остальные депутаты Госдумы и попытаться вслед за коллегой Власовым повысить свою цитируемость в интернете", - указал Левин.

По его словам, "в настоящее время ничто не мешает блогерам с активной гражданской позицией, специализирующимся на той или иной тематике, входить в экспертные советы, которые существуют при комитетах, высказывать свою позицию по актуальным законопроектам и готовить свои отзывы к ним".

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