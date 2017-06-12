Парады цветов и оркестров: как регионы отмечали День России

Парад русских войск, флешмоб и кухня старой Москвы: как в столице празднуют День РоссииОбщество 12 июня, 20:01
Триколор длиной 300 м пронесли по центральным улицам Ростова-на-Дону в День РоссииОбщество 12 июня, 19:51
Блогеры поздравили своих подписчиков с Днем России в Измайловском парке в МосквеОбщество 12 июня, 19:48
Народным гулянием, вручением паспортов и мотопробегом отметили День России в ПетрозаводскеОбщество 12 июня, 19:40
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Парады цветов и оркестров: как регионы отмечали День РоссииОбщество 12 июня, 19:12
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В Санкт-Петербурге центральным событием Дня России стал Фестиваль цветов на Дворцовой площади и в Александровском парке. Ведущие флористы мира из России, Голландии, Польши, Финляндии, Эстонии, Латвии, Литвы, Армении и Белоруссии подготовили для праздника цветочные платья с пышными юбками и корсетами, зонтики и другие аксессуары из живых цветов, создали роскошные прически для моделей.
По Невскому проспекту прошли сразу несколько парадов - "Марш-парад", "Дефиле-шоу" военных духовых оркестров и Парад цветов.
В Южно-Сахалинске праздник начался с митинга. После него около 100 велосипедистов проехали с российской символикой по центральным улицам города. На площади открылась запись молодежи в военно-патриотические клубы, начали работу мобильный призывной пункт и выставка ретроавтомобилей и образцов вооружения, в том числе времен Великой Отечественной войны.
В Якутске День России отметили парадом Дружбы народов. Сотни жителей города и представителей национально-культурных объединений прошли по центру города в национальных костюмах.
В Тюмени в этот день прошел XXIII областной фестиваль национальных культур "Мост дружбы", а в Йошкар-Оле - акция "Парад Дружбы народов". На шествие вышли больше тысячи русских, марийцев, татар, чувашей, удмуртов, украинцев, белорусов, узбеков и представителей других национальностей. Кроме того, в параде приняли участие байкеры, барабанщики и иностранные студенты. На территории Царевококшайского Кремля прошло представление в стиле комедии дель арте (средневековая площадная комедия).
В Грозном в торжествах, посвященных Дню России, приняли участие около 16 тыс. человек. Главными событиями праздника стали многотысячный флешмоб на центральной площади столицы Чечни и открытие детского лагеря в Шалинском районе.
В Астраханском кремле состоялась церемония поднятия флага РФ, в это время сотни астраханцев исполнили гимн России.
Центральным мероприятием Дня России в Новосибирске стал мото-велопробег, участники которого провезли по улицам города 10-метровый российский триколор.
Пермь наряду с Днем России традиционно отметила 12 июня свой день рождения. В этом году городу исполнилось 294 года. В столице Прикамья и городах региона состоялось более 300 мероприятий, в том числе карнавал "Пермское яркое". Более 2 тыс. участников праздничного шествия устроили яркое театрализованное действие на улицах города.