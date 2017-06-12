Парады цветов и оркестров: как регионы отмечали День России

Участники дефиле-шоу военных духовых оркестров и парада цветов в рамках фестиваля цветов в Санкт-Петербурге © Петр Ковалев/ТАСС

Байкеры и иностранные студенты приняли участие в "Параде дружбы народов" в Марий Эл

Байкеры и иностранные студенты приняли участие в "Параде дружбы народов" в Марий Эл 12 июня, 13:20

Более 200 тыс. человек посетили фестиваль "Времена и эпохи" в центре Москвы

Более 200 тыс. человек посетили фестиваль "Времена и эпохи" в центре Москвы 12 июня, 16:41

Иностранные студенты в День России приняли участие в Параде дружбы в Симферополе

Иностранные студенты в День России приняли участие в Параде дружбы в Симферополе 12 июня, 18:16

Парад русских войск, флешмоб и кухня старой Москвы: как в столице празднуют День России

Парад русских войск, флешмоб и кухня старой Москвы: как в столице празднуют День России 12 июня, 20:01

Участники дефиле-шоу военных духовых оркестров и парада цветов в рамках фестиваля цветов в Санкт-Петербурге © Петр Ковалев/ТАСС

В Санкт-Петербурге центральным событием Дня России стал Фестиваль цветов на Дворцовой площади и в Александровском парке. Ведущие флористы мира из России, Голландии, Польши, Финляндии, Эстонии, Латвии, Литвы, Армении и Белоруссии подготовили для праздника цветочные платья с пышными юбками и корсетами, зонтики и другие аксессуары из живых цветов, создали роскошные прически для моделей.

СПЕЦПРОЕКТ История государственных символов России Где был поднят первый триколор, что означает двуглавый орел и как менялся российский гимн

По Невскому проспекту прошли сразу несколько парадов - "Марш-парад", "Дефиле-шоу" военных духовых оркестров и Парад цветов.

В Южно-Сахалинске праздник начался с митинга. После него около 100 велосипедистов проехали с российской символикой по центральным улицам города. На площади открылась запись молодежи в военно-патриотические клубы, начали работу мобильный призывной пункт и выставка ретроавтомобилей и образцов вооружения, в том числе времен Великой Отечественной войны.

В Якутске День России отметили парадом Дружбы народов. Сотни жителей города и представителей национально-культурных объединений прошли по центру города в национальных костюмах.

В Тюмени в этот день прошел XXIII областной фестиваль национальных культур "Мост дружбы", а в Йошкар-Оле - акция "Парад Дружбы народов". На шествие вышли больше тысячи русских, марийцев, татар, чувашей, удмуртов, украинцев, белорусов, узбеков и представителей других национальностей. Кроме того, в параде приняли участие байкеры, барабанщики и иностранные студенты. На территории Царевококшайского Кремля прошло представление в стиле комедии дель арте (средневековая площадная комедия).

В Грозном в торжествах, посвященных Дню России, приняли участие около 16 тыс. человек. Главными событиями праздника стали многотысячный флешмоб на центральной площади столицы Чечни и открытие детского лагеря в Шалинском районе.

В Астраханском кремле состоялась церемония поднятия флага РФ, в это время сотни астраханцев исполнили гимн России.

Центральным мероприятием Дня России в Новосибирске стал мото-велопробег, участники которого провезли по улицам города 10-метровый российский триколор.

Пермь наряду с Днем России традиционно отметила 12 июня свой день рождения. В этом году городу исполнилось 294 года. В столице Прикамья и городах региона состоялось более 300 мероприятий, в том числе карнавал "Пермское яркое". Более 2 тыс. участников праздничного шествия устроили яркое театрализованное действие на улицах города.