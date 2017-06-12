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Парады цветов и оркестров: как регионы отмечали День России

Общество
12 июня, 19:12 UTC+3

12 июня в честь Дня России по всей стране прошли торжественные шествия, концерты и флешмобы

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Празднование Дня России в Санкт-Петербурге
Празднование Дня России в Санкт-Петербурге
Празднование Дня России в Санкт-Петербурге
© Александр Демьянчук/ТАСС
Участники дефиле-шоу военных духовых оркестров и парада цветов в рамках фестиваля цветов в Санкт-Петербурге
Участники дефиле-шоу военных духовых оркестров и парада цветов в рамках фестиваля цветов в Санкт-Петербурге
Участники дефиле-шоу военных духовых оркестров и парада цветов в рамках фестиваля цветов в Санкт-Петербурге
© Петр Ковалев/ТАСС
Участницы фестиваля цветов в Санкт-Петербурге
Участницы фестиваля цветов в Санкт-Петербурге
Участницы фестиваля цветов в Санкт-Петербурге
© Петр Ковалев/ТАСС
Участники парада цветов в Санкт-Петербурге
Участники парада цветов в Санкт-Петербурге
Участники парада цветов в Санкт-Петербурге
© Петр Ковалев/ТАСС
Участники всероссийской акции "Парад Дружбы народов" в рамках празднования Дня России в Якутске
Участники всероссийской акции "Парад Дружбы народов" в рамках празднования Дня России в Якутске
Участники всероссийской акции "Парад Дружбы народов" в рамках празднования Дня России в Якутске
© Вадим Скрябин/ТАСС
Участники всероссийской акции "Парад Дружбы народов" в рамках празднования Дня России в Якутске
Участники всероссийской акции "Парад Дружбы народов" в рамках празднования Дня России в Якутске
Участники всероссийской акции "Парад Дружбы народов" в рамках празднования Дня России в Якутске
© Вадим Скрябин/ТАСС
Празднование Дня России в Тюмени
Празднование Дня России в Тюмени
Празднование Дня России в Тюмени
© Пресс-служба правительства Тюмени
Участники всероссийской акции "Парад Дружбы народов" в рамках празднования Дня России в Грозном
Участники всероссийской акции "Парад Дружбы народов" в рамках празднования Дня России в Грозном
Участники всероссийской акции "Парад Дружбы народов" в рамках празднования Дня России в Грозном
© Зубайр Байраков/ТАСС
Празднование Дня России в Махачкале
Празднование Дня России в Махачкале
Празднование Дня России в Махачкале
© Управление пресс-службы администрации Махачкалы
Выпуск лейтенантов Танкового института в рамках празднования Дня России в Омске
Выпуск лейтенантов Танкового института в рамках празднования Дня России в Омске
Выпуск лейтенантов Танкового института в рамках празднования Дня России в Омске
© Дмитрий Феоктистов/ТАСС
Празднование Дня России в Астрахани
Празднование Дня России в Астрахани
Празднование Дня России в Астрахани
© Максим Коротченко/ТАСС
Празднование Дня России в Абакане
Празднование Дня России в Абакане
Празднование Дня России в Абакане
© Александр Колбасов/ТАСС
Празднование Дня России в Южно-Сахалинске
Празднование Дня России в Южно-Сахалинске
Празднование Дня России в Южно-Сахалинске
© Сергей Красноухов/ТАСС
Празднование Дня России в Новосибирске
Празднование Дня России в Новосибирске
Празднование Дня России в Новосибирске
© Кирилл Кухмарь/ТАСС
Празднование Дня России в Йошкар-Оле
Празднование Дня России в Йошкар-Оле
Празднование Дня России в Йошкар-Оле
© Пресс-служба врио главы Марий Эл
Празднование Дня России в Перми
Празднование Дня России в Перми
Празднование Дня России в Перми
© Пресс-служба администрации губернатора Пермского края
Празднование Дня России в Иваново
Празднование Дня России в Иваново
Празднование Дня России в Иваново
© Владимир Смирнов/ТАСС
Флешмоб "Вперед, Россия!" в рамках празднования Дня России в Георгиевске
Флешмоб "Вперед, Россия!" в рамках празднования Дня России в Георгиевске
Флешмоб "Вперед, Россия!" в рамках празднования Дня России в Георгиевске
© Денис Абрамов/ТАСС
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Празднование Дня России в Санкт-Петербурге
© Александр Демьянчук/ТАСС
Участники дефиле-шоу военных духовых оркестров и парада цветов в рамках фестиваля цветов в Санкт-Петербурге
© Петр Ковалев/ТАСС
Участницы фестиваля цветов в Санкт-Петербурге
© Петр Ковалев/ТАСС
Участники парада цветов в Санкт-Петербурге
© Петр Ковалев/ТАСС
Участники всероссийской акции "Парад Дружбы народов" в рамках празднования Дня России в Якутске
© Вадим Скрябин/ТАСС
Участники всероссийской акции "Парад Дружбы народов" в рамках празднования Дня России в Якутске
© Вадим Скрябин/ТАСС
Празднование Дня России в Тюмени
© Пресс-служба правительства Тюмени
Участники всероссийской акции "Парад Дружбы народов" в рамках празднования Дня России в Грозном
© Зубайр Байраков/ТАСС
Празднование Дня России в Махачкале
© Управление пресс-службы администрации Махачкалы
Выпуск лейтенантов Танкового института в рамках празднования Дня России в Омске
© Дмитрий Феоктистов/ТАСС
Празднование Дня России в Астрахани
© Максим Коротченко/ТАСС
Празднование Дня России в Абакане
© Александр Колбасов/ТАСС
Празднование Дня России в Южно-Сахалинске
© Сергей Красноухов/ТАСС
Празднование Дня России в Новосибирске
© Кирилл Кухмарь/ТАСС
Празднование Дня России в Йошкар-Оле
© Пресс-служба врио главы Марий Эл
Празднование Дня России в Перми
© Пресс-служба администрации губернатора Пермского края
Празднование Дня России в Иваново
© Владимир Смирнов/ТАСС
Флешмоб "Вперед, Россия!" в рамках празднования Дня России в Георгиевске
© Денис Абрамов/ТАСС

В Санкт-Петербурге центральным событием Дня России стал Фестиваль цветов на Дворцовой площади и в Александровском парке. Ведущие флористы мира из России, Голландии, Польши, Финляндии, Эстонии, Латвии, Литвы, Армении и Белоруссии подготовили для праздника цветочные платья с пышными юбками и корсетами, зонтики и другие аксессуары из живых цветов, создали роскошные прически для моделей.

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По Невскому проспекту прошли сразу несколько парадов - "Марш-парад", "Дефиле-шоу" военных духовых оркестров и Парад цветов. 

В Южно-Сахалинске праздник начался с митинга. После него около 100 велосипедистов проехали с российской символикой по центральным улицам города. На площади открылась запись молодежи в военно-патриотические клубы, начали работу мобильный призывной пункт и выставка ретроавтомобилей и образцов вооружения, в том числе времен Великой Отечественной войны.

В Якутске День России отметили парадом Дружбы народов. Сотни жителей города и представителей национально-культурных объединений прошли по центру города в национальных костюмах.

В Тюмени в этот день прошел XXIII областной фестиваль национальных культур "Мост дружбы", а в Йошкар-Оле - акция "Парад Дружбы народов". На шествие вышли больше тысячи русских, марийцев, татар, чувашей, удмуртов, украинцев, белорусов, узбеков и представителей других национальностей. Кроме того, в параде приняли участие байкеры, барабанщики и иностранные студенты. На территории Царевококшайского Кремля прошло представление в стиле комедии дель арте (средневековая площадная комедия). 

В Грозном в торжествах, посвященных Дню России, приняли участие около 16 тыс. человек. Главными событиями праздника стали многотысячный флешмоб на центральной площади столицы Чечни и открытие детского лагеря в Шалинском районе.

В Астраханском кремле состоялась церемония поднятия флага РФ, в это время сотни астраханцев исполнили гимн России.

Центральным мероприятием Дня России в Новосибирске стал мото-велопробег, участники которого провезли по улицам города 10-метровый российский триколор. 

Пермь наряду с Днем России традиционно отметила 12 июня свой день рождения. В этом году городу исполнилось 294 года. В столице Прикамья и городах региона состоялось более 300 мероприятий, в том числе карнавал "Пермское яркое". Более 2 тыс. участников праздничного шествия устроили яркое театрализованное действие на улицах города.

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