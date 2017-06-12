Севастополь отпраздновал День России фестивалем духовых оркестров Нацгвардии

СЕВАСТОПОЛЬ, 12 июня. /Корр. ТАСС Андрей Мединский/. Гала-концерт фестиваля оркестров войск Национальной гвардии РФ "На страже мира - 2017" и всероссийская акция "Поем все вместе!" проходят на площади Нахимова в Севастополе в День России, передает корреспондент ТАСС.

Марш-парад оркестров

Гала-концерт на площади Нахимова открыл марш-парад всех семи оркестров-участников фестиваля, в число которых вошли коллективы из Краснодара, Ростова-на-Дону, Севастополя и сводный оркестр Крымского соединения войск Нацгвардии.

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После этого сводный оркестр из 200 музыкантов исполнил гимн России и песню "Легендарный Севастополь", которая является гимном города, а также "Севастопольский вальс", "Прощание славянки" и другие произведения. Горожане подхватывали любимые мелодии и пели под аккомпанемент оркестра.

"Мы каждый праздник приходим на площадь Нахимова и сегодня тоже пришли за положительными эмоциями", - говорит жительница Севастополя Вера, которая гуляла с подругами Тамарой и Людмилой.

В рамках акции "Поем все вместе!" духовые оркестры в понедельник исполнят популярные песни. "В гала-концерте на площади Нахимова прозвучат известные произведения прошлых лет, например "Чертово колесо", "Королева красоты", "Верни мне музыку", будет много и новых песен, которые люди знают и смогут спеть вместе под аккомпанемент оркестра", - сказал ТАСС перед началом концерта начальник военного оркестра севастопольского полка войск Нацгвардии РФ старший лейтенант Валентин Таев.

Особенный день

Если спросить севастопольцев о значении праздника, люди обычно вспоминают события 2014 года, в результате которых Крым и Севастополь воссоединились с Россией.

"Севастополь - русский город, и День России - это наш праздник, особенный день, ведь в 2014 году сбылась наша мечта", - говорит местная жительница Светлана.

День России в Севастополе соседствует с Днем города, который празднуется 14 июня, и все торжества посвящены сразу двум этим праздникам. По указу Екатерины II, изданному после присоединения Крыма к России, 14 июня 1783 года были заложены первые четыре каменные постройки Севастополя: дом командующего Севастопольской эскадрой Томаса Маккензи, часовня, кузница в Адмиралтействе и пристань, которая позже стала называться Графской и сейчас является одной из главных достопримечательностей города.

"То, что два праздника практически совпадают, для севастопольцев дает особое душевное состояние, которое ощущает подавляющее большинство горожан", - говорит спикер севастопольского Заксобрания Екатерина Алтабаева.

Паспорта - юным севастопольцам

В Севастополе уже стало традицией вручение паспортов 14-летним гражданам РФ во время проведения торжеств в честь государственных праздников. Не является исключением и День России. В воскресенье 28 юных севастопольцев получили паспорта у Мемориала героической обороны Севастополя 1941-1942 годов на площади Нахимова.

"Очень символично, что именно в День России происходит вручение первого документа в вашей жизни. История города неразрывно связана с историей России, и, получая этот документ, вы должны помнить, что, помимо прав, у вас возникают обязанности: беречь и защищать нашу страну, соблюдать законодательство. Я надеюсь, что вы будете хорошими примерами граждан РФ, достигнете высот, а ваш труд станет вкладом в развитие города и России", - сказал на церемонии врио губернатора Севастополя Дмитрий Овсянников.

Таня Семенова, выступая от имени всех получивших паспорта ребят, отметила, что этот день - новый этап в жизни для юных россиян. "Мне только 14, но я могу себя считать взрослым человеком, которому многое уже по плечу, ведь получение паспорта - это свидетельство гражданской зрелости", - добавила девочка.

Завершится празднование Дня России в 22:00 мск фейерверком на площади Нахимова.