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Парад русских войск, флешмоб и кухня старой Москвы: как в столице празднуют День России

Общество
12 июня, 20:01 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 12, июня. /ТАСС

По Тверской улице прошли войска Первой мировой и Великой Отечественной войны, а на Поклонной горе развернули самый большой государственный флаг

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© Организаторы уличных мероприятий "Московские сезоны"
© Организаторы уличных мероприятий "Московские сезоны"
© Организаторы уличных мероприятий "Московские сезоны"
© Организаторы уличных мероприятий "Московские сезоны"
© Организаторы уличных мероприятий "Московские сезоны"
© Организаторы уличных мероприятий "Московские сезоны"
© Организаторы уличных мероприятий "Московские сезоны"
© Организаторы уличных мероприятий "Московские сезоны"
© Организаторы уличных мероприятий "Московские сезоны"
© Организаторы уличных мероприятий "Московские сезоны"
© Александр Щербак/ТАСС
© Сергей Бобылев/ТАСС
© Сергей Бобылев/ТАСС
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© Организаторы уличных мероприятий "Московские сезоны"
© Организаторы уличных мероприятий "Московские сезоны"
© Организаторы уличных мероприятий "Московские сезоны"
© Организаторы уличных мероприятий "Московские сезоны"
© Организаторы уличных мероприятий "Московские сезоны"
© Организаторы уличных мероприятий "Московские сезоны"
© Организаторы уличных мероприятий "Московские сезоны"
© Организаторы уличных мероприятий "Московские сезоны"
© Организаторы уличных мероприятий "Московские сезоны"
© Организаторы уличных мероприятий "Московские сезоны"
© Александр Щербак/ТАСС
© Сергей Бобылев/ТАСС
© Сергей Бобылев/ТАСС

МОСКВА, 12 июня. /ТАСС/. Историю национальных побед вспоминают в столице в День России. В самом центре Москвы, на Тверской улице, прошли парадом войска Первой мировой и Великой Отечественной войны, на Поклонной горе студенты и школьники развернули самый большой государственный флаг, а на Пушкинской площади гостей праздника угощают замысловатыми блюдами древней Москвы. ТАСС посетил самые интересные площадки мероприятий и попробовал необычные закуски из меню фестиваля "Времена и эпохи".

Флешмоб "Символ России"

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7 фото
© Сергей Бобылев/ТАСС

Флешмоб "Символ России": на Поклонной горе развернули самый большой российский флаг

В рамках празднования Дня России на Поклонной горе прошла патриотическая акция-флешмоб "Символ России". По словам руководителя общественного движения "Студенты Москвы" Давида Арутюняна, сотни собравшихся студентов и школьников Москвы развернули самый большой Государственный флаг Российской Федерации размером 26,46 х 39,69 метров и площадью 1051 кв. метров. Участники также исполнили гимн страны под аккомпанемент духового оркестра. К акции мог присоединиться любой желающий.

"Мы в очень хороших отношениях с Музеем, и у нас появилась совместная идея организовать День России на Поклонной горе, развернуть самый большой флаг, спеть гимн под духовой оркестр. Мы пригласили 93 вуза, и сегодня здесь присутствовало большинство из них. Цель акции - нравственно-патриотическое воспитание молодежи", - пояснил Арутюнян.

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Он отметил, что общественное движение студентов Москвы представляет 77 ведущих вузов столицы. "Сейчас многие города России берут пример с Москвы: недавно появились аналоги - общественное движение студентов Санкт-Петербурга, Саратова, Волгограда. Ребята объединяются, мы им показываем пример, что единство и дружба побеждают. За последние полгода мы без какого-либо финансирования, лишь путем дружбы, организовали 25 общегородских мероприятий, сегодня наш охват - около 200 тыс человек", - подчеркнул собеседник агентства.

По словам студентки Национального исследовательского технологического университета "МИСиС" Анастасии Константиновой, "сам флаг держали студенты Академии Государственной противопожарной службы МЧС России, а остальные его поддерживали". "Издалека кажется, что флаг очень тяжелый, и мы едва можем его удержать. На самом деле, он легкий, воздушный и приятный на ощупь, и держать его было одно удовольствие", - поделилась впечатлениями собеседница агентства.

Боевые навыки русских солдат

На центральных улицах Москвы прошли самые зрелищные и масштабные реконструкции за 12 дней фестиваля "Времена и Эпохи. Собрание". В мероприятиях принимали участие более шести тысяч реконструкторов, в том числе, иностранные гости из Италии, Великобритании, Швеции, Болгарии, Румынии, Словении, Эстонии, Чехии, Франции, Испании, Польши, Сербии, США, Греции, Румынии, Латвии, Ирландии.

Галерея
14 фото
© Организаторы уличных мероприятий "Московские сезоны"

Более 200 тыс. человек посетили фестиваль "Времена и эпохи" в центре Москвы

На площадке "Плац" (Тверская улица, напротив Камергерского переулка) состоялось торжественное шествие русских войск в честь взятия столицы Франции. Здесь же прошел "Стрелецкий смотр" и смотр русских войск в канун Первой Мировой войны. Солдаты продемонстрировали строевую подготовку и другие боевые навыки. Посетители увидели показательные выступления и тренировку по уставу русской армии 1908 года.

События первых часов после объявления войны нацистской Германией были показаны на площадке "Великая Отечественная война" (улица Тверская, дом 1). На площадке "Средневековая Русь и соседи" (улица Тверская, дом 12, строение 1) посетители стали свидетелями сражения русских воинов против степняков. В поединке сошлись до 50 участников фестиваля "Времена и эпохи. Собрание".

Поединки на шпагах по правилам дуэльного кодекса XVIII века прошли на площадке "Эпоха Петра I" улица Тверская, дом 8, строение 1). На реконструкции схваток русичей с викингами на площадке "Древняя Русь" состоялось настоящее фехтовальное шоу.

Для тех, кто проголодался

Посетители фестиваля получили возможность полакомиться похлебкой из лосятины с корешками и грибами и солеными сыромятными шкурками - дегустация "исторических" блюд развернулась на площадке "Дьяковская культура" на Пушкинской площади. Дьяковцы или "первые москвичи" - племена раннего железного века, населявшие территорию нынешней столицы.

"Посмотрите, как раньше работали с кожей, как ее мяли и обрабатывали. Мастер-кожемяка научит вас делать обувь и кошельки - нужную в хозяйстве вещь, особенно если нет карманов. Можно не только потрогать, помять, но и даже попробовать на вкус сыромятные шкурки", - сказала ТАСС мастер-кожемяка Марина Петрова.

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По словам реконструктора, соленые сыромятные шкурки "очень приятны на вкус". "А во времена дьяковцев мужья даже заставляли своих жен жевать такие шкурки, чтобы не болтали лишнего", - рассказала она, отметив, что уже не менее сотни посетителей павильона попробовали на вкус необычное "блюдо".

Петрова подчеркнула, что уже не первый год принимает участие в фестивале. "Я сама по себе занимаюсь славянской культурой, но в этом году представилась возможность изучить дьяковцев. Мы с нашей командой из подмосковного Одинцова основали целое сообщество, общаемся в интернете, делимся опытом. Поэтому на фестивале мы не только просвещаем людей, но и пробуем себя в новых качествах", - отметила собеседница агентства.

Похлебка из лосятины

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В качестве основного блюда мастер-кулинар Елена Пахомова предложила попробовать похлебку из лося - так питались дьяковцы более пяти тысяч лет назад. "Вот сытная похлебка из лосятины с добавлением гороховой муки. Нашинковали лосятину и намололи муку в жерновах дети", - сказала реконстоуктор.

"Посмотрите, как юные посетители фестиваля старательно перемалывают горох. Точно так же, как делали наши предки. Мы пытаемся воссоздать кухню того периода из точно таких же злаков, которые произрастали в Москве. Попробуйте похлебку из котелка на лосятине с корешками и грибами", - предложила собеседница агентства.

"Вы скажете - ее бы надо капельку подсолить. Я вам отвечу - нельзя. Не было тогда соли", - подчеркнула Пахомова.

"Большая тренировка"

Праздник в парке "Сокольники" открыла "Большая тренировка", в которой принял участие Марат Канкадзе - один из самых титулованных мотоэкстремалов. К тренировки присоединился российский хоккеист Александр Овечкин, олимпийские чемпионы Аделина Сотникова и Виктор Ан, а также бронзовый призер Игр 2014 года в Сочи Алена Заварзина.

Для футбольных фанатов представили настоящий трофей футбольных команд - Кубок РФПЛ. Игроки футбольных команд раздали поклонникам автографы. По окончании "Большой тренировки" на Фестивальной площади началась концертная программа "Наши в городе", где выступили молодые российские эстрадные группы.

По традиции в парке прошел III Московский фестиваль современной литературы, который объединил российских писателей, журналистов и деятелей культуры, а также издателей и любителей книг. Гости парка послушали выступления современных поэтов и подискутировали.

Гуляния продолжаются

По данным пресс-центра МВД России, в праздничных мероприятиях, посвященных Дню России, приняли участие уже свыше 2,5 млн человек, в том числе на Тверской улице - более 270 тыс. человек. В парке "Сокольники" побывали более 200 тыс. человек. На Поклонной горе проходит гала-концерт фестиваля "Щит и лира", который уже посетили более 30 тыс. человек.

Общественный порядок и безопасность граждан продолжают обеспечивают сотрудники полиции совместно с представителями Росгвардии и добровольных народных дружин.

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