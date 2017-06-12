Парад русских войск, флешмоб и кухня старой Москвы: как в столице празднуют День России

Более 200 тыс. человек посетили фестиваль "Времена и эпохи" в центре Москвы

Более 200 тыс. человек посетили фестиваль "Времена и эпохи" в центре Москвы 12 июня, 16:41

Иностранные студенты в День России приняли участие в Параде дружбы в Симферополе

Иностранные студенты в День России приняли участие в Параде дружбы в Симферополе 12 июня, 18:16

МОСКВА, 12 июня. /ТАСС/. Историю национальных побед вспоминают в столице в День России. В самом центре Москвы, на Тверской улице, прошли парадом войска Первой мировой и Великой Отечественной войны, на Поклонной горе студенты и школьники развернули самый большой государственный флаг, а на Пушкинской площади гостей праздника угощают замысловатыми блюдами древней Москвы. ТАСС посетил самые интересные площадки мероприятий и попробовал необычные закуски из меню фестиваля "Времена и эпохи".

Флешмоб "Символ России"

В рамках празднования Дня России на Поклонной горе прошла патриотическая акция-флешмоб "Символ России". По словам руководителя общественного движения "Студенты Москвы" Давида Арутюняна, сотни собравшихся студентов и школьников Москвы развернули самый большой Государственный флаг Российской Федерации размером 26,46 х 39,69 метров и площадью 1051 кв. метров. Участники также исполнили гимн страны под аккомпанемент духового оркестра. К акции мог присоединиться любой желающий.

"Мы в очень хороших отношениях с Музеем, и у нас появилась совместная идея организовать День России на Поклонной горе, развернуть самый большой флаг, спеть гимн под духовой оркестр. Мы пригласили 93 вуза, и сегодня здесь присутствовало большинство из них. Цель акции - нравственно-патриотическое воспитание молодежи", - пояснил Арутюнян.

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Он отметил, что общественное движение студентов Москвы представляет 77 ведущих вузов столицы. "Сейчас многие города России берут пример с Москвы: недавно появились аналоги - общественное движение студентов Санкт-Петербурга, Саратова, Волгограда. Ребята объединяются, мы им показываем пример, что единство и дружба побеждают. За последние полгода мы без какого-либо финансирования, лишь путем дружбы, организовали 25 общегородских мероприятий, сегодня наш охват - около 200 тыс человек", - подчеркнул собеседник агентства.

По словам студентки Национального исследовательского технологического университета "МИСиС" Анастасии Константиновой, "сам флаг держали студенты Академии Государственной противопожарной службы МЧС России, а остальные его поддерживали". "Издалека кажется, что флаг очень тяжелый, и мы едва можем его удержать. На самом деле, он легкий, воздушный и приятный на ощупь, и держать его было одно удовольствие", - поделилась впечатлениями собеседница агентства.

Боевые навыки русских солдат

На центральных улицах Москвы прошли самые зрелищные и масштабные реконструкции за 12 дней фестиваля "Времена и Эпохи. Собрание". В мероприятиях принимали участие более шести тысяч реконструкторов, в том числе, иностранные гости из Италии, Великобритании, Швеции, Болгарии, Румынии, Словении, Эстонии, Чехии, Франции, Испании, Польши, Сербии, США, Греции, Румынии, Латвии, Ирландии.

На площадке "Плац" (Тверская улица, напротив Камергерского переулка) состоялось торжественное шествие русских войск в честь взятия столицы Франции. Здесь же прошел "Стрелецкий смотр" и смотр русских войск в канун Первой Мировой войны. Солдаты продемонстрировали строевую подготовку и другие боевые навыки. Посетители увидели показательные выступления и тренировку по уставу русской армии 1908 года.

События первых часов после объявления войны нацистской Германией были показаны на площадке "Великая Отечественная война" (улица Тверская, дом 1). На площадке "Средневековая Русь и соседи" (улица Тверская, дом 12, строение 1) посетители стали свидетелями сражения русских воинов против степняков. В поединке сошлись до 50 участников фестиваля "Времена и эпохи. Собрание".

Поединки на шпагах по правилам дуэльного кодекса XVIII века прошли на площадке "Эпоха Петра I" улица Тверская, дом 8, строение 1). На реконструкции схваток русичей с викингами на площадке "Древняя Русь" состоялось настоящее фехтовальное шоу.

Для тех, кто проголодался

Посетители фестиваля получили возможность полакомиться похлебкой из лосятины с корешками и грибами и солеными сыромятными шкурками - дегустация "исторических" блюд развернулась на площадке "Дьяковская культура" на Пушкинской площади. Дьяковцы или "первые москвичи" - племена раннего железного века, населявшие территорию нынешней столицы.

"Посмотрите, как раньше работали с кожей, как ее мяли и обрабатывали. Мастер-кожемяка научит вас делать обувь и кошельки - нужную в хозяйстве вещь, особенно если нет карманов. Можно не только потрогать, помять, но и даже попробовать на вкус сыромятные шкурки", - сказала ТАСС мастер-кожемяка Марина Петрова.

По словам реконструктора, соленые сыромятные шкурки "очень приятны на вкус". "А во времена дьяковцев мужья даже заставляли своих жен жевать такие шкурки, чтобы не болтали лишнего", - рассказала она, отметив, что уже не менее сотни посетителей павильона попробовали на вкус необычное "блюдо".

Петрова подчеркнула, что уже не первый год принимает участие в фестивале. "Я сама по себе занимаюсь славянской культурой, но в этом году представилась возможность изучить дьяковцев. Мы с нашей командой из подмосковного Одинцова основали целое сообщество, общаемся в интернете, делимся опытом. Поэтому на фестивале мы не только просвещаем людей, но и пробуем себя в новых качествах", - отметила собеседница агентства.

Похлебка из лосятины

В качестве основного блюда мастер-кулинар Елена Пахомова предложила попробовать похлебку из лося - так питались дьяковцы более пяти тысяч лет назад. "Вот сытная похлебка из лосятины с добавлением гороховой муки. Нашинковали лосятину и намололи муку в жерновах дети", - сказала реконстоуктор.

"Посмотрите, как юные посетители фестиваля старательно перемалывают горох. Точно так же, как делали наши предки. Мы пытаемся воссоздать кухню того периода из точно таких же злаков, которые произрастали в Москве. Попробуйте похлебку из котелка на лосятине с корешками и грибами", - предложила собеседница агентства.

"Вы скажете - ее бы надо капельку подсолить. Я вам отвечу - нельзя. Не было тогда соли", - подчеркнула Пахомова.

"Большая тренировка"

Праздник в парке "Сокольники" открыла "Большая тренировка", в которой принял участие Марат Канкадзе - один из самых титулованных мотоэкстремалов. К тренировки присоединился российский хоккеист Александр Овечкин, олимпийские чемпионы Аделина Сотникова и Виктор Ан, а также бронзовый призер Игр 2014 года в Сочи Алена Заварзина.

Для футбольных фанатов представили настоящий трофей футбольных команд - Кубок РФПЛ. Игроки футбольных команд раздали поклонникам автографы. По окончании "Большой тренировки" на Фестивальной площади началась концертная программа "Наши в городе", где выступили молодые российские эстрадные группы.

По традиции в парке прошел III Московский фестиваль современной литературы, который объединил российских писателей, журналистов и деятелей культуры, а также издателей и любителей книг. Гости парка послушали выступления современных поэтов и подискутировали.

Гуляния продолжаются

По данным пресс-центра МВД России, в праздничных мероприятиях, посвященных Дню России, приняли участие уже свыше 2,5 млн человек, в том числе на Тверской улице - более 270 тыс. человек. В парке "Сокольники" побывали более 200 тыс. человек. На Поклонной горе проходит гала-концерт фестиваля "Щит и лира", который уже посетили более 30 тыс. человек.

Общественный порядок и безопасность граждан продолжают обеспечивают сотрудники полиции совместно с представителями Росгвардии и добровольных народных дружин.