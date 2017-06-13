Пресс-конференция, посвященная закону о жестоком обращении с животными. Видеотрансляция

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В ТАСС проходит пресс-конференция, посвященная поправкам к законопроекту о животных, которые планируют принять в Госдуме во втором чтении.
Председатель комитета Госдумы по экологии и охране окружающей среды Ольга Тимофеева, заместитель председателя комитета Госдумы по экологии и охране окружающей среды Владимир Панов, актер, председатель Попечительского совета Международного фонда помощи животным "Дарящие надежду" Леонид Ярмольник и директор компании "Зоозащита НН" Владимир Гройсман рассказывают о регулировании численности бездомных животных, ответственности владельцев, содержании диких животных в квартирах, а также определении понятия "жестокое обращение с животными".
Законопроект "Об ответственном обращении с животными" был внесен в Госдуму осенью 2010 года группой депутатов пятого созыва. В марте 2011 года документ был принят в первом чтении, но вызвал массу вопросов и споров среди экспертов и зоозащитников. Президент России Владимир Путин 25 ноября 2016 года на заседании Совета по стратегическому развитию и приоритетным проектам поднял резонансную тему обращения с бездомными животными.