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Минюст подписал приказ об утверждении научной степени по теологии

Общество
14 июня, 11:51 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 14, июня. /ТАСС

1 июня была успешно защищена первая в современной истории России кандидатская диссертация по этой специальности

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Министр образования РФ Ольга Васильева

Министр образования РФ Ольга Васильева

© Екатерина Штукина/пресс-служба правительства РФ/ТАСС

МОСКВА, 14 июня. /ТАСС/. Министерство юстиции РФ подписало приказ об утверждении научной степени по теологии.

Об этом заявила глава Минобрнауки Ольга Васильева на первой всероссийской научной конференции "Теология в гуманитарном образовательном пространстве" в НИЯУ МИФИ.

"Сегодня - поистине исторический день. 14 июня 2017 года окончательно подписан Минюстом приказ (об утверждении научной степени по теологии - прим. ТАСС)", - сказала Васильева.

1 июня декан богословского факультета Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета (ПСТГУ) протоиерей Павел Хондзинский успешно защитил первую в современной истории России кандидатскую диссертацию по специальности "Теология". Научная работа протоиерея посвящена исследованию деятельности и трудов святителя Филарета Московского в контексте богословской мысли России того времени.

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