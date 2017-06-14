Минюст подписал приказ об утверждении научной степени по теологии

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МОСКВА, 14 июня. /ТАСС/. Министерство юстиции РФ подписало приказ об утверждении научной степени по теологии.
Об этом заявила глава Минобрнауки Ольга Васильева на первой всероссийской научной конференции "Теология в гуманитарном образовательном пространстве" в НИЯУ МИФИ.
"Сегодня - поистине исторический день. 14 июня 2017 года окончательно подписан Минюстом приказ (об утверждении научной степени по теологии - прим. ТАСС)", - сказала Васильева.
1 июня декан богословского факультета Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета (ПСТГУ) протоиерей Павел Хондзинский успешно защитил первую в современной истории России кандидатскую диссертацию по специальности "Теология". Научная работа протоиерея посвящена исследованию деятельности и трудов святителя Филарета Московского в контексте богословской мысли России того времени.