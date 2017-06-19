Роспотребнадзор нашел нарушения у каждого второго поставщика продуктов детским лагерям

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МОСКВА, 19 июня. /ТАСС/. Роспотребнадзор выявил нарушения требований санитарного законодательства у каждого второго поставщика продуктов для детских оздоровительных учреждений в России и выписал более 4,7 тыс. штрафов на сумму более 25 млн рублей. Об этом говорится в ответе главы ведомства Анны Поповой на депутатский запрос заместителя председателя комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Елены Вторыгиной (копия документа есть в распоряжении ТАСС).
Ранее Вторыгина попросила руководителя Роспотребнадзора проверить российские детские лагеря на предмет соответствия санитарно-гигиеническим требованиям. Парламентарий подняла данную проблему после массового отравления в детском лагере "Дружба" в Ижевске, где в начале мая во время турнира "Что? Где? Когда", на который собрались школьники со всей страны, норовирусом заболели более 90 человек.
"По данным управлений Роспотребнадзора по субъектам РФ, поставку пищевых продуктов в оздоровительные организации будут осуществлять более 11 тыс. поставщиков, из которых более 4,8 тыс. (43%) являются индивидуальными предпринимателями", - говорится в письме Поповой. "В ходе надзора у каждого второго поставщика пищевых продуктов выявлены нарушения требований санитарного законодательства", - отмечается в документе.
Всего было обнаружено более 4 тыс. нарушений, в том числе по маркировке пищевых продуктов, ведению и наличию сопроводительных документов, хранению и транспортировке пищевых продуктов, а также по соблюдению сроков их годности и реализации, говорится в ответе главы Роспотребнадзора.
"В целом по РФ по результатам контрольно-надзорной деятельности в период приемки учреждений отдыха и оздоровления детей за выявленные нарушения санитарного законодательства было составлено более 4,7 тыс. протоколов об административном правонарушении на общую сумму более 25 млн рублей", - добавила Попова.