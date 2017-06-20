Обвиняемый по "делу 26 февраля" Чийгоз встретился с больной матерью

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МОСКВА, 20 июня. /ТАСС/. Заместитель главы запрещенного в РФ "Меджлиса крымско-татарского народа" Ахтем Чийгоз, находящийся в СИЗО по обвинению в организации беспорядков у здания парламента Крыма в феврале 2014 года, навестил больную мать. Эта возможность была предоставлена Чийгозу по просьбе уполномоченного по правам человека в РФ Татьяны Москальковой.
"Ахтема Чийгоза вывезли сегодня [из СИЗО] к матери, и в присутствии сотрудника ФСИН у него была возможность встретиться с матерью", - сообщила Москалькова ТАСС.
Ранее пресс-служба омбудсмена сообщила, что Москалькова обратилась к правоохранительным органам с просьбой разрешить Чийгозу посещение тяжелобольной матери. Уполномоченный выражала уверенность в том, что "российские правоохранительные органы, работающие на принципах гуманизма, удовлетворят ее обращение". При этом представитель пресс-службы отмечал, что Москалькова опровергла сообщения некоторых СМИ, в том числе украинских, "о том, что было предложено везти больную мать к Чийгозу в СИЗО, в котором он содержится".
В свою очередь адвокат Чийгоза Николай Полозов также сообщил ТАСС, что его подзащитного вывезли из следственного изолятора в Симферополе в Бахчисарай, чтобы он смог встретиться с матерью.
"Свидание произошло сегодня во второй половине дня. Моего подзащитного вывезли в Бахчисарай, чтобы он мог в течение 10 минут пообщаться со своей матерью Алие и проститься ", - сказал Полозов.
Он выразил благодарность всем, кто принял участие в организации встречи Чийгоза с матерью, страдающей от онкологического заболевания.
"Она очень тяжело больна. По мнению врачей, счет идет на дни. Я рад, что удалось принять волевое решение и осуществить эту встречу. И благодарность всем, кто принял в этом участие", - отметил Полозов.
По данным следствия, в результате беспорядков 26 февраля 2014 года у здания крымского парламента два человека погибли, 79 получили травмы. Организатором беспорядков следствие и прокуратура считают заместителя главы запрещенного в РФ "Меджлиса крымско-татарского народа" Ахтема Чийгоза, сам он вину не признает. Ранее суд завершил допрос потерпевших и свидетелей обвинения, в числе которых был глава республики Сергей Аксенов.
"Меджлис крымско-татарского народа" в России признан экстремистской организацией и запрещен, соответствующий иск подавала тогда еще прокурор Крыма [ныне депутат Госдумы] Наталья Поклонская 15 февраля 2016 года в Верховный суд региона, который поддержал доводы истца. Чуть позже, в сентябре прошлого года, Верховный суд России подтвердил данное решение, оно вступило в законную силу.