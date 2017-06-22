Власти Забайкалья предложат в Чите квартиру женщине, пожаловавшейся на жилье президенту

ЧИТА, 22 июня. /Корр. ТАСС Илья Баринов/. Власти Забайкальского края предложат несколько вариантов жилья жительнице края Наталье Калининой, пожаловавшейся президенту РФ на то, что ей предоставили непригодное жилье после степных пожаров в 2015 году. Об этом корреспонденту ТАСС сообщила в четверг начальник управления пресс-службы и информации главы региона Елена Назарова.

"Калинина сказала, что приедет в Читу после 26 июня. Здесь ей предложат несколько возможных вариантов жилых помещений, она их осмотрит и примет решение. После этого будут проведены необходимые юридические процедуры", - сказала Назарова.

15 июня во время прямой линии с Владимиром Путиным жительница Забайкалья Калинина рассказала, что осталась без жилья, когда весной 2015 года степной пожар полностью уничтожил небольшое село Шивия. Ей предоставляли жилье, но оно, по словам женщины, было непригодным для проживания. Женщина - мать-одиночка, ее дочь в этом году пойдет в первый класс, при этом у них нет прописки, они живут в старом заброшенном доме.

В ответ президент РФ поручил губернатору Забайкалья и прокуратуре выяснить, как израсходованы деньги, выделенные в 2015 году на строительство жилья для погорельцев. Прокуратура и СК организовали проверки.

Уже на следующий день губернатор Наталья Жданова встретилась с Калининой и поручила властям региона в недельный срок подготовить варианты решения ее жилищной проблемы.

Калинина сказала главе региона, что хотела бы получить квартиру в Чите.