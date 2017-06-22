Объединение больниц или нехватка врачей: с чем связаны проблемы медобслуживания в Апатитах

МУРМАНСК, 22 июня. /ТАСС/. Проблемы здравоохранении в Апатитах, в том числе и ситуация с обратившейся на "Прямую линию" к президенту РФ онкобольной Дарьей Стариковой, во многом вызваны нехваткой медперсонала. Не хватает не только узких специалистов, но и врачей общей практики, заявил зампред комитета мурманской областной думы по социальной политике и охране здоровья Олег Минин.

"В здравоохранении Заполярья наибольшая потребность во врачах общей практики, в этой сфере у нас проруха", - сказал Минин, который также является, и.о. директора Мурманского многопрофильного центра имени Н.Н.Пирогова Федерального медико-биологического агентства.

Объединение больниц: между количеством и качеством

Проблемы здравоохранении в Апатитах оказались на слуху после обращения на "прямую линию" к президенту РФ онкобольной Дарьи Стариковой. Одна из жалоб касалась недоступности медицинских услуг для населения Апатитов в связи с отсутствием в городе самостоятельной больницы: она была закрыта три года назад после объединения с другим медучреждением.

Сейчас два города обслуживает единая районная больница - Апатитско-Кировская ЦРБ. А здание, возводившееся некогда для новой самостоятельной больницы, стоит недостроенным с 1995 года. Восстановить его уже невозможно.

Закрытие старой больницы было обусловлено несколькими причинами. Она морально и физически устарела, вести в ней лечение было уже нельзя. К тому же, действующие нормативы Минздрава РФ относительно численности населения не предполагают одновременного содержания отдельных больниц в Апатитах и Кировске - население здесь за последние 25 лет сократилось почти вдвое - до 87 тыс. человек.

По мнению властей и депутатов, в связи с этим создание единой больницы на два города было необходимой мерой.

Медпомощь на два города

Как сообщили ТАСС в апатитском подразделении ЦРБ, несмотря на отсутствие самостоятельной больницы, в городе можно сдать большинство анализов и пройти медкомиссию. Это касается всех горожан - от малышей детсада до работающих и пенсионеров.

В целом в Апатитах сегодня оказывается достаточно широкий спектр медпомощи. Как сообщил ТАСС первый замминистра здравоохранения региона Роман Москвин, в городе функционируют терапевтическое и инфекционное стационарные отделения, отделение сестринского ухода. Здесь же есть дневные стационары терапевтического и хирургического профиля.

Первичная помощь оказывается в городской поликлинике, детской поликлинике, женской консультации. В детской поликлинике Апатитов функционирует дневной стационар, работающий в двухсменном режиме.

На территории больничного городка в Кировске работает круглосуточный стационар, который включает в себя травматологическое, хирургическое, неврологическое, кардиологическое, педиатрическое, акушерское, гинекологическое отделения, отделения неотложной наркологической помощи и сестринского ухода. За этими видами помощи в Кировск приезжают пациенты из Апатитов.

Власти не видят проблем с доступностью

При экстренных показаниях пациентов из Апатитов в соответствующее стационарное отделение Кировска доставляют на "скорых". "Наиболее тяжелым пациентам, требующим интенсивной терапии, организована работа в круглосуточном режиме отделений анестезиологии и реанимации - как в Апатитах, так и в Кировске. Ни одного случая смерти пациента во время транспортировки в другой город не было установлено", - сказал Москвин.

Машин для транспортировки пациентов у больницы достаточно, утверждают власти. К тому же, по их данным, расстояние до больницы для в Кировске для жителей Апатитов составляет не более 20 км, и добраться сюда на общественном транспорте, такси или автомобиле не составляет проблем.

Тем не менее, после истории с Дарьей Стариковой губернатор региона дала поручение Минздраву и Минтрансу области проработать вопрос об организации дополнительных бесплатных или льготных маршрутов для жителей Апатитов в районную больницу в Кировске. Этот вопрос обещают решить уже в ближайшее время.

Маленькие "подъемные"

Комментируя ситуацию с Дарьей Стариковой, Олег Минин отметил, что в этом случае основной проблемой явилось не отсутствие крупной городской больницы в Апатитах или нехватка узких специалистов. "Наличие больницы именно в Апатитах не повлияло бы на ситуацию с Дарьей. Здесь проблема в начальном звене. Нужна полноценная укомплектованность врачами общей практики", - сказал он.

Нехватку врачей в регионе власти и депутат объясняет тем, что специалисты не хотят ехать на Север. Минин отметил, что решить проблему можно было бы за счет программы поддержки молодых врачей. В регионе такая программа действует, но, по мнению депутата, она малоэффективна из-за низкого финансирования. "Есть регионы, тот же НАО, где врачи получают по 1,5 млн рублей подъемных. В Мурманской области их ждет 150 тыс. рублей. Это ни о чем. К нам без принуждения никто не поедет", - сказал он.

Как заявляла губернатор Мурманской области Марина Ковтун, сложностей в сфере медицины добавляет тарифная политика Фонда обязательного медицинского страхования. Она отметила, что главная проблема заключается не в строительстве новой больницы в Апатитах, а в обеспечении ее специалистами.

"Весь вопрос сегодня в людях. Медицина после реформ федерального здравоохранения обеспечивается только подушевым финансированием. От количества людей, обратившихся в больницу, идет и оплата ОМС в этом учреждении здравоохранения. Обеспечить узкими специалистами, а потом обеспечить их высокой заработной платой - это задача не решаемая", - сказала Ковтун.

По словам главврача Апатитско-Кировской ЦРБ Юрия Ширяева, укомплектованность врачами в медучреждении сейчас составляет лишь 64%.

Силами центра и региона

В Министерстве труда и социальной защиты РФ считают, что поддержка врачей должна быть инициативой региона. Как заявил ТАСС глава ведомства Максим Топилин, в стране работает госпрограмма поддержки молодых специалистов. По его словам, такая программа есть по врачам, из Фонда обязательного медицинского страхования регионам выделяются деньги. "Сейчас она распространяется на сельскую местность, но, насколько знаю, внесены поправки про поводу поселков городского типа, специалисты получают 1 млн рублей поддержки. Регионы могут дофинансировать программу, так это и должно работать", - сказал Топилин.

Он добавил, что программы уже хорошо работают там, где власти хорошо их администрируют - не просто выделяют средства, но помогают в приобретении дома, в оргвопросах.

Есть и другая возможность улучшить ситуацию - координируя деятельность узких специалистов не из региона, а из федерального центра.

Как заявил ТАСС главный внештатный специалист-онколог Минздрава РФ, директор Российского онкоцентра им. Н. Н. Блохина Михаил Давыдов, работа онкологических служб во многих регионах РФ дезорганизована, так как вопросы здравоохранения решаются на уровне региональных властей. Для того, чтобы решить проблему доступности, необходимо централизовать работу системы онкологической помощи.

История Дарьи Стариковой

О проблемах медицины в Апатитах и страдающей онкологическим заболеванием Дарьи Стариковой стало широко известно после ее звонка на "Прямую линию" президенту РФ Владимиру Путину 15 июня. Она сказала, что ей поздно был поставлен диагноз "рак четвертой стадии", до этого ее долго лечили от остеохондроза, причем делали массаж и уколы, что противопоказано при онкологии.

После прямой линии вечером 15 июня Старикова была госпитализирована с обострениями и открывшимся кровотечением в реанимацию больницы Кировска. После стабилизации состояния ее санавиацией отправили в Мурманскую областную больницу, откуда спецбортом МЧС перевезли в московскую онкологическую клинику им. Герцена. СК возбудил уголовное дело и изъял медицинскую документацию, касающуюся лечения Стариковой.