Санавиация и телемедицина: как отдаленные регионы РФ решают проблему доступности медпомощи

Расстояния между населенными пунктами в сотни километров, отсутствие современных больниц и дефицит узких специалистов - все это серьезно осложняет ситуацию со здравоохранением в северных территориях России.

В ходе "Прямой линии" с Путиным Дарья Старикова из Апатитов Мурманской области рассказала, что в городе возникли сложности с больницами - за помощью люди ездят в соседний город.

Проблемы этого города не уникальны для северных территорий России. Из-за отсутствия больниц растет заболеваемость, люди не могут получить квалифицированную помощь. Минздрав РФ провел мониторинг всех 876 населенных пунктов арктической зоны, в ближайшие два года новая медицинская инфраструктура появится в 28 из них. О том, что еще кроме строительства новых фельдшерско-акушерских пунктов (ФАПов) и больниц может улучшить ситуацию, читайте в материале ТАСС.

За помощью к президенту

Как рассказала больная раком Старикова, которую долгое время врачи лечили от остеохондроза, в городе не хватает узких специалистов. Для серьезного обследования и вовсе нужно ехать 5 часов в Мурманск. Именно в Мурманске ей смогли поставить верный диагноз, но тогда онкология была уже четвертой стадии.

Губернатор Мурманской области Марина Ковтун подтвердила проблему нехватки врачей. Причиной она назвала так называемое одноканальное финансирование, когда деньги врачи получают только от ФОМС по "подушевому принципу". Две районные больницы объединили несколько лет назад.

Комментируя возможность открытия собственной больницы в Апатитах, Ковтун отметила, что главная проблема заключается не в самом строительстве, а в обеспечении больницы узкими специалистами. "Весь вопрос сегодня в людях, кто будет там работать, а второй вопрос в том, что сегодня медицина после реформ федерального здравоохранения обеспечивается только подушевым финансированием. От количества людей, обратившихся в больницу, идет и оплата ОМС в этом учреждении здравоохранения. Обеспечить узкими специалистами, а потом обеспечить их высокой заработной платой - это задача нерешаемая", - пояснила Ковтун.

Проблема федерального уровня

Проблема с обновлением медицинской инфраструктуры еще весной 2017 года вышла на федеральный уровень. "С помощью геоинформационной карты оценили все 876 населенных пунктов арктической зоны. Выяснилось, что на сегодняшний день 28 населенных пунктов требуют обновления медицинской инфраструктуры. В ближайшие полтора-два года эта инфраструктура будет возведена", - сообщила министр здравоохранения России Вероника Скворцова.

Как сообщили ТАСС в аппарате зампреда нижней палаты Госдумы Ольги Епифановой, к ней обратились жители Сольвычегодска Архангельской области, обеспокоенные решением региональных властей оптимизировать городскую медицину и закрыть терапевтическое отделение местной больницы. Горожане уверены, что такая реорганизация негативно скажется на доступности медицинской помощи всего муниципального образования, где проживает более 5,5 тысячи человек. Ранее в городе уже были закрыты инфекционное, детское, хирургическое и родильные отделения.

"Что касается самой организации медицинской помощи в условиях Арктической зоны, то основная проблема - в низкой плотности населения. Расстояния огромны, и даже ФАПы есть не везде. По переданным мне данным регионального Минздрава, за десять лет только на территории Архангельской области закрылись 116 ФАПов, число медицинских организаций сократилось со 117 до 70, круглосуточных коек уменьшили на 4465. Печальный итог в том, что уровень заболеваемости в регионе за этот же период времени вырос 17,2%", - сообщила ТАСС Епифанова.

Наследие девяностых

Еще одна проблема здравоохранения в арктических регионах - это морально устаревшая инфраструктура, считают эксперты. На ее обновление нужны существенные суммы и довольно длительный временной период.

"Медицинская инфраструктура практически тотально устарела и подлежит либо реконструкции, либо новому строительству. Большинство, особенно районных больниц, построено по павильонному принципу и расположено в деревянных зданиях. Многие из них не имеют качественных инженерных систем водоснабжения и водоотведения. Буквально единицы структурных подразделений, даже ведущих клиник, имеют современные системы вентиляции и кондиционирования воздуха, что утяжеляет решение задач предотвращения внутрибольничных инфекций", - заметил председатель комитета архангельского областного собрания депутатов по здравоохранению и социальной политике Сергей Эммануилов.

По мнению зампреда комитета по охране здоровье и соцполитики Заксобрания Красноярского края, экс-депутата Госдумы Веры Оськиной, проблемы с медицинской инфраструктурой носят застарелый характер.

"Мы практически два десятилетия не занимались медициной, и это касается не только северных территорий. Есть больницы, построенные в средине прошлого века. Подвижки в этом вопросе пошли, когда началась реализация национального проекта "Здравоохранение". И это начинает приносить плоды, но медицинские технологии постоянно развиваются, и на их постоянное обновление требуется дополнительное финансирование", - пояснила Оськина.

Новые стройки

Вместе с тем, по данным местных Минздравов, в регионах уже сейчас идут крупные стройки, которые улучшат ситуацию со здравоохранением. Так, на севере Красноярского края в Норильске идет строительство крупного перинатального центра на 110 коек. Ежегодно он сможет принимать до трех тысяч жительниц Таймыра и Норильска. Затраты оцениваются в 3,3 млрд рублей, 2,4 млрд рублей из которых - средства краевой казны, остальные - из федерального фонда медицинского страхования.

Строительство центра началось в 2015 году, но пока идет с отставанием от графика. В октябре 2016 года региональное правительство заявило, что на стройку завозился некачественный бетон, из-за этого работы приостановили. Кроме того, возникали проблемы с подрядчиками и графиком работ. В итоге стройка оказалась в центре внимания федеральных властей, и в краевом Минстрое заявили ТАСС, что перинатальный центр введут до конца 2017 года.

Подобный перинатальный центр строится в Архангельской области. По данным регионального Минздрава, центр рассчитан на 130 мест, его строительство ведется в рамках федеральной программы, и общая стоимость строительства превышает 2,5 млрд рублей. "В начале 2017 года для ускорения проведения работ был сменен подрядчик. Уже возведено восьмиэтажное здание, обустраиваются переходы к зданию областной больницы, частично выполнены отделочные работы. По внутренним инженерным сетям полностью закрыт тепловой контур здания, почти завершены работы по внутренней системе отопления и внутренним сетям водоснабжения. Планируемый срок ввода в эксплуатацию - конец текущего года", - отметили в Минздраве.

Власти Ненецкого автономного округа отмечают, что сейчас в регионе наблюдается профицит фельдшерско-акушерских медицинских пунктов. Так, при нормативе в 21 ФАП, в округе действуют 25 таких пунктов. Но, несмотря на малокомплектность некоторых ФАПов, их сокращение никто не планируют, отмечают власти региона. "Кроме того, для улучшения качества оказываемой первичной медико-санитарной помощи сельскому населению планируется проведение ремонта 18 фельдшерско-акушерских пунктов, здания которых построены в 1950-80 годах. В скором времени новоселье отметит новый ФАП в Шойне - поселке, расположенном на берегу Белого моря на полуострове Канин", - рассказали ТАСС в региональной администрации. Также в округе планируют построить региональный противотуберкулезный диспансер и инфекционное отделение окружной больницы.

В Мурманской области введут в эксплуатацию новую лечебную амбулаторию в Кировске, приемное отделение Мурманской детской клинической больницы, завершат капитальные ремонты радиологического корпуса областного онкологического диспансера в Мурманске, детской поликлиники в Мончегорске.

Развитие санитарной авиации и удаленной медицины

Учитывая труднодоступность ряда арктических территорий, необходимо развивать санитарную авиацию и телемедицину, считают эксперты. "Вместе со строительством и реконструкцией медицинских объектов на севере необходимо развивать телекоммуникационную инфраструктуру, которая позволит проводить дистанционное консультирование и диагностику", - отметила Оськина. Ее позицию разделяет и Эммануилов. "Первоочередная задача: развитие санитарной авиации и обеспечение всех структурных подразделений больниц современными средствами связи", - заявил он.

Регионы уже идут по этому пути. Так, Ненецкий автономный округ, по оценкам Министерства здравоохранения России, не только является одним из лучших в Северо-Западном федеральном округе, но и входит в Топ-10 субъектов России в этой сфере. Ежегодно с применением телемедицины осуществляется белее 1 тыс. консультаций жителей Ненецкого автономного округа, треть из которых проживает в труднодоступных поселениях.

Власти Красноярского края до 2019 года выделят на развитие санитарной авиации из регионального бюджета 1,7 млрд рублей. Еще более 500 млн рублей на эти цели регион получит из федерального бюджета. Планируется, что за эти средства, в частности, будут построены в Красноярске две вертолетных площадки на горнолыжных курортах "Николаевская сопка" и "Бобровый лог".

Развитие санитарной авиации - это один из приоритетов и в Архангельской области. Регион участвует в федеральном проекте "Обеспечение своевременности оказания экстренной медицинской помощи гражданам, проживающим в труднодоступных районах Российской Федерации". В области рассчитывают получить федеральное софинансирование летных часов санитарной авиации.