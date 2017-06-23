Дом Кэрри Фишер продадут на аукционе

НЬЮ-ЙОРК, 23 июня. /Корр. ТАСС Кирилл Волков/. Дом, в котором проживала известная по роли принцессы Леи в серии фильмов "Звездные войны" (Star Wars) голливудская актриса Кэрри Фишер, ушедшая из жизни в прошлом году, продадут на аукционе в США.

Речь идет о просторном двухэтажном особняке 1928 года постройки, расположенном в Беверли-Хиллз (штат Калифорния). С домом, где Фишер проживала вместе с матерью - актрисой Дебби Рейнолдс, продается и весь земельный участок, включая расположенный на нем бассейн, теннисный корт и небольшой гостевой домик.

Аукционный дом Profiles in History, являющийся организатором торгов, надеется выручить за недвижимость более $16 млн. Помимо дома с участком, с молотка также уйдут свыше 1,5 тыс. различных предметов из личных коллекций Фишер и Рейнолдс. Среди них - несколько принадлежавших Фишер костюмов, фотографии со съемок и плакаты фильмов с ее участием, а также множество игрушек и статуэток, связанных со "Звездными войнами". В число последних входит редкая оригинальная пластиковая фигурка принцессы Леи, которая появилась на полках магазинов в США спустя некоторое время после выхода на экраны первого фильма киносаги в 1977 году.

Из лотов, связанных с Рейнолдс, организаторы аукциона особенно выделяют шелковое платье, которое актриса носила в картине "Поющие под дождем" (Singin' in the Rain, 1952).

"Моя мать и сестра были замечательными коллекционерами, они всю жизнь собирали эти вещи, - рассказал сын Рейнолдс - Тодд Фишер. - И теперь, согласно их воле, мы решили распродать часть их коллекций всем желающим".

Как отметили в Profiles in History, торги состоятся в конце сентября в Лос-Анджелесе и, как ожидается, продлятся несколько дней.

Кэрри Фишер скончалась 27 декабря прошлого года в возрасте 60 лет после госпитализации из-за сердечного приступа, случившегося у нее на борту самолета, следовавшего из Лондона в Лос-Анджелес. Причиной смерти Фишер был признан синдром обструктивного апноэ во сне, болезнь сердца и другие факторы. Кроме того, патологоанатомы установили, что Фишер за несколько дней до приступа употребляла кокаин и другие наркотики. На следующий день после смерти Фишер в возрасте 84 лет в результате внутримозгового кровоизлияния ушла из жизни ее мать, актриса Дебби Рейнолдс.