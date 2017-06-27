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Путин намерен провести совещание с главой Минприроды по теме ликвидации свалок

Общество
27 июня, 12:54 дата обновления: 27 июня, 13:00 UTC+3

Пресс-секретарь президента РФ сообщил, что губернатор Московской области Андрей Воробьев постоянно докладывает главе государства о ситуации

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МОСКВА, 27 июня. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин в ближайшее время проведет совещание с главой Минприроды Сергеем Донским по теме ликвидации свалок. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Что касается свалки в Балашихе, губернатор Московской области Андрей Воробьев постоянно докладывает о ситуации главе государства. Кроме того, в плане комплексных решений президент ближайшее время планирует провести отдельное совещание с министром природных ресурсов Донским, где в том числе обсудит все эти вопросы", - сказал Песков.

Представитель Кремля добавил, что информацию о развитии ситуации президент получает регулярно. "Тема свалок в Подмосковье на протяжении многих лет обсуждается, она появилась не только на "Прямой линии", там она просто остро прозвучала. Но губернатор давно занимается этими вопросами. Это очень сложные решения, которые требуют комплексных мер", - отметил Песков.

Отвечая на просьбу прокомментировать риски неготовности инфраструктуры утилизации мусора в московском регионе после закрытия полигона в Балашихе, Песков сказал: "Вопрос нелегкий, непростой. Там много разных подводных камней, это ни для кого не секрет. Но это не означает, что проблему не нужно решать".

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Воробьев, Андрей Юрьевич Донской, Сергей Ефимович Песков, Дмитрий Сергеевич Путин, Владимир Владимирович
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