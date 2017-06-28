Выпускники школы в Адыгее получили задержанные из-за скандала с медалью аттестаты

МАЙКОП, 28 июня. /Корр. ТАСС Оксана Гамзаева/. Выпускники Тахтамукайской СОШ №1, где одна из выпускниц обвинила другую в незаконном получении медали, получили аттестаты о среднем общем образовании. Об этом ТАСС в среду сообщили в пресс-службе главы республики.

"Аттестаты всем 13 выпускникам школы Тахтамукайского района выданы. Отсрочка выдачи была связана с ведомственной проверкой, которую Минобрнауки республики проводило по поручению врио главы Адыгеи Мурата Кумпилова после скандала в учебном заведении. Задержка с получением аттестатов составила всего несколько дней и не повлияет на поступление выпускников школ в вузы", - сказали в пресс-службе.

В среду выпускница Тахтамукайской школы на церемонии вручения медалей, поблагодарив учителей за их труд, сообщила со сцены актового зала о том, что ее одноклассница - дочь руководителя районного управления образования - получила медаль незаслуженно. Девушка разместила видео с вручения медалей у себя в Instagram и сопроводила его комментарием, в котором объяснила свой поступок тем, что она боролась за справедливость, полагаясь на свою совесть. Скандальное заявление школьницы получило огласку в социальных сетях.

В министерстве образования и науки республики рассказали ТАСС, что специалисты министерства проверили нормативные и текущие документы в школе и сочли оценки учащихся заслуженными. Четырем из 13 выпускников школы вручили медаль "За особые успехи в учении", пятую медаль, которую получила дочь руководителя районного управления образования, девушка вернула. Ее мать, Светлана Паранук, была уволена с должности по результатам проверок.

"На получение аттестатов не пришли только две выпускницы - героини разгоревшегося скандала на выпуском. Обличившая свою одноклассницу девушка находится в Москве, где задействована в съемках спецпроекта "Прямой эфир" и "Пусть говорят". Дочь бывшего руководителя управления образования находится в сложном психологическом состоянии", - добавил собеседник агентства. Проверка, начатая СУ СК РФ по Адыгее, продлится до конца недели, сообщил ТАСС глава пресс-службы ведомства Руслан Сетов.