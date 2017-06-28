Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Кубок конфедераций-2017
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 29.06:
$ 59.54
€ 67.69
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Выпускники школы в Адыгее получили задержанные из-за скандала с медалью аттестаты

Общество
28 июня, 16:46 UTC+3 МАЙКОП /Корр. ТАСС, Оксана Гамзаева

Задержка с получением аттестатов не повлияет на поступление выпускников в вузы, отметили в пресс-службе главы республики

Поделиться
Материал из 1 страницы

МАЙКОП, 28 июня. /Корр. ТАСС Оксана Гамзаева/. Выпускники Тахтамукайской СОШ №1, где одна из выпускниц обвинила другую в незаконном получении медали, получили аттестаты о среднем общем образовании. Об этом ТАСС в среду сообщили в пресс-службе главы республики.

"Аттестаты всем 13 выпускникам школы Тахтамукайского района выданы. Отсрочка выдачи была связана с ведомственной проверкой, которую Минобрнауки республики проводило по поручению врио главы Адыгеи Мурата Кумпилова после скандала в учебном заведении. Задержка с получением аттестатов составила всего несколько дней и не повлияет на поступление выпускников школ в вузы", - сказали в пресс-службе.

В среду выпускница Тахтамукайской школы на церемонии вручения медалей, поблагодарив учителей за их труд, сообщила со сцены актового зала о том, что ее одноклассница - дочь руководителя районного управления образования - получила медаль незаслуженно. Девушка разместила видео с вручения медалей у себя в Instagram и сопроводила его комментарием, в котором объяснила свой поступок тем, что она боролась за справедливость, полагаясь на свою совесть. Скандальное заявление школьницы получило огласку в социальных сетях.

В министерстве образования и науки республики рассказали ТАСС, что специалисты министерства проверили нормативные и текущие документы в школе и сочли оценки учащихся заслуженными. Четырем из 13 выпускников школы вручили медаль "За особые успехи в учении", пятую медаль, которую получила дочь руководителя районного управления образования, девушка вернула. Ее мать, Светлана Паранук, была уволена с должности по результатам проверок.

"На получение аттестатов не пришли только две выпускницы - героини разгоревшегося скандала на выпуском. Обличившая свою одноклассницу девушка находится в Москве, где задействована в съемках спецпроекта "Прямой эфир" и "Пусть говорят". Дочь бывшего руководителя управления образования находится в сложном психологическом состоянии", - добавил собеседник агентства. Проверка, начатая СУ СК РФ по Адыгее, продлится до конца недели, сообщил ТАСС глава пресс-службы ведомства Руслан Сетов.

Смотрите также

Выпускники школы в Адыгее до сих пор не получили аттестаты из-за скандала с медалью

СК в течение 10 дней проведет проверку после скандала из-за школьной медали в Адыгее

Власти Адыгеи взяли под контроль скандал с якобы незаконным получением медали выпускницей

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Россия
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
Полигон бытовых отходов "Кучино", закрытый по требованию президента, 23 июня 2017 года
Парки вместо свалок: как бывшие полигоны отходов обретают вторую жизнь
Реабилитационный центр Тихвинской епархии "Сологубовка"
"Шанс остаться живым": как церковь помогает наркоманам победить зависимость
Новации реновации: как изменился "закон о хрущевках"
Фото
7
Работы по благоустройству центра Москвы закончатся до 25 августа
11
Десятки тысяч мусульман собрались у Соборной мечети в Москве
21
"Гуляли всю ночь до утра": как российские школьники отметили выпускной
Проект "1917"
"Нота Милюкова": как страничка текста свалила Временное правительство
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Дуров согласился на внесение Telegram в реестр Роскомнадзора
2
В Донбассе взорвался автомобиль с сотрудниками СБУ
3
Минобороны опровергло сообщения о захвате в Луганской области "российского военного"
4
Стоун сравнил реакцию американских СМИ на фильм о Путине с "1984" Оруэлла
5
Алишер Усманов объявил конкурс стартапов с ежемесячным призом в 1 млн руб.
6
Евросоюз продлил экономические санкции против России на полгода
7
Полиция Берлина оправдалась за поведение сотрудников, изгнанных с саммита G20 за кутежи
Темы дня
Загрузка...
Реклама