Повышение МРОТ и электронные больничные: какие изменения ждут россиян с 1 июля

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С 1 июля минимальный размер оплаты труда в России повышается с 7500 руб. до 7800 руб. в месяц. Это сумма, ниже которой работодатель не может устанавливать месячную заработную плату сотрудника, полностью отработавшего свою норму.
МРОТ применяется также для определения размеров больничных, пособий по беременности и родам, других целей обязательного социального страхования. Исходя из МРОТ рассчитываются взносы предпринимателей в пенсионный и страховые фонды.
Будет ли МРОТ повышаться дальше и как это отразится на жизни россиян, читайте в нашем материале.
C 1 июля все российские банки должны начать принимать карты национальной платежной системы "Мир" во всех своих устройствах, предназначенных для расчетов с использованием карт, включая банкоматы.
Кроме того, с этого момента "новым клиентам бюджетной сферы" — тем, кто начнет работу в бюджетной организации или впервые оформит пенсию с этой даты, — выдадут карту "Мир", на которую они будут получать свои выплаты.
Для чего нужны эти карты и чем они отличаются от тех, что уже имеются в обращении в России, читайте в нашем материале.
Как пояснял в феврале глава Федеральной антимонопольной службы Игорь Артемьев, бюджетники смогут отказаться от получения зарплат на карту "Мир", но в этом случае они будут получать свои деньги только наличными в кассе.
У россиян появилась возможность оформить больничный лист не только на бумаге, но и в электронном виде. 1 июля вступили в силу соответствующие изменения в закон "Об обязательном социальном страховании на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством" и "Об основах охраны здоровья граждан в РФ".
При этом нельзя одновременно получить больничный на бланке и в электронном виде. По данным Фонда социального страхования (ФСС), из 12 тыс. медучреждений России, которые выдают листки нетрудоспособности, около 700 заявили о технологической готовности перейти на электронный больничный.
Электронные больничные формируются в автоматизированной информационной системе и подписываются электронной подписью уполномоченных лиц. После заверения электронной подписью документ пересылается в ФСС, а сотруднику организации больше не надо относить больничный в отдел кадров.
По словам вице-премьера РФ Ольги Голодец, система электронных больничных листов позволит ускорить получение справок по нетрудоспособности для всех застрахованных граждан, избежать ошибок, а также освободит врачей от ненужной бумажной работы. Кроме того, электронные листы нетрудоспособности помогут искоренить подделки. "Не секрет, что рынок поддельных больничных листов процветает, и чтобы проверить их подлинность, учитывая, что никакого реестра не существовало, работодателю приходилось предпринимать определенный ряд действий", - пояснил исполнительный директор HEADS Consulting Никита Куликов.
С 1 июля на Дальнем Востоке запускается механизм выравнивания энерготарифов. Снижение тарифов для промышленных потребителей региона до среднероссийского уровня будет обеспечиваться за счет надбавки к цене на мощность в европейской, уральской, сибирской частях России. Собранная с потребителей надбавка будет поступать на специальный счет энергокомпании "Русгидро", после чего средства будут переводиться в бюджеты регионов Дальнего Востока, которые распределят их гарантирующим поставщикам и энергосбытовым компаниям.
Ожидается, что снижение энерготарифов позволит бизнесменам направить больше средств на социальные проекты и увеличить объем инвестиций на Дальнем Востоке примерно на 30 млрд руб. в год, а наибольшую выгоду должны получить такие энергоемкие производства, как, например, горнорудная промышленность, рыбопереработка, производство целлюлозы.
Первый экономический эффект, как ожидается, будет достигнут в момент понижения энерготарифов, то есть с 1 июля, но с точки зрения инвестиционной составляющей эффект будет виден позже, когда предприятия, сэкономив на электроэнергии, смогут реинвестировать данные средства в экономику Дальнего Востока.
Проезд в электричках московского региона с 1 июля подорожает более чем на 7%. Рост составит 1,5 руб. — с 20,5 до 22 руб. за одну зону.
В комитете по ценам и тарифам Подмосковья заявили, что дальнейшего роста тарифа в 2018 году не будет, его пересмотрят только в 2019 году.