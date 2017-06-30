Вступление запрета на перевозку групп детей автобусами старше 10 лет перенесено на полгода

МОСКВА, 30 июня. /ТАСС/. Срок вступления в силу запрета на использование автобусов, возраст которых превышает 10 лет, для перевозки организованных групп детей перенесен на 1 января 2018 года. Соответствующий документ опубликован в пятницу на сайте правительства РФ.

"Подписанным постановлением срок вступления в силу требования к году выпуска автобуса, используемого для организованной перевозки группы детей, переносится с 1 июля 2017 года на 1 января 2018 года", - говорится в пояснительной записке к документу.

Сообщается, что принятое решение позволит субъектам РФ и организациям-перевозчикам завершить обновление парка автобусов, которые будут использоваться для организованных перевозок групп детей.

На протяжении трех с половиной лет в России действуют Правила организованной перевозки группы детей автобусами. Они определяют задачи и требования, предъявляемые к организованной перевозке детей в автобусах, не относящихся к маршрутным транспортным средствам, устанавливают основные обязанности должностных лиц и водителей автобусов.

4 декабря 2016 года на 926-м км трассы Ханты-Мансийск - Тюмень произошла крупная авария с участием автобуса, перевозившего группу детей. Столкнулись грузовик, два легковых автомобиля и рейсовый автобус, который вез из Ханты-Мансийска детскую спортивную команду по акробатике. Погибли 12 человек, 10 из них - дети.