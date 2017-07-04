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Евроуниверситет в Петербурге выедет из занимаемого здания и перелицензируется

Общество
4 июля, 1:52 UTC+3 САНКТ-ПЕТЕРБУРГ /Корр. ТАСС, Наталия Михальченко

По словам ректора вуза Николая Вахтина, университет постарается завершить суд с Рособрнадзором 13 июля

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Здание Европейского университета, Санкт-Петербург

Здание Европейского университета, Санкт-Петербург

© Александр Демьянчук/ТАСС

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 4 июля. /Корр. ТАСС Наталия Михальченко/. Европейский университет в Санкт-Петербурге этим летом покинет занимаемое здание, завершит судебную тяжбу с Рособрнадзором об аннулировании лицензии и подаст документы на новую лицензию. Об этом сообщил в интервью корреспонденту ТАСС новый ректор вуза Николай Вахтин, вступивший в должность во вторник.

"Несмотря на почти год непрерывных судов, мы завершили учебный год. Начать новый в прежнем здании не сможем в любом случае, потому что либо его отнимут, либо мы начнем в нем реставрацию. Суд с Рособрнадзором постараемся завершить как можно быстрее, желательно 13 июля", - сказал он.

История вопроса

Нынешний кризис в вузе начался в августе 2016 года, когда здесь побывали одна за другой 11 проверок различных ведомств, две проверки привели к судам. Остальные - к штрафам и беседам.

Рособрнадзор в судебном порядке пытается доказать, что вуз допустил и не исправил 120 нарушений, в том числе это касается отсутствия собственного спортзала и отсутствия опыта практической деятельности у преподавателей- политологов и социологов. Комитет имущественных отношений, в частности, вменяет вузу в вину установку пластиковых окон на внутренних фасадах здания. В марте Рособрнадзор вынес решение о лишении лицензии, но вуз его обжаловал.

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Университет апеллирует к общественности проектом реставрации здания на сумму 2,4 млрд рублей, который уже готов и оплачен вузом, а деньги на реставрацию почти в полном объеме обещаны спонсорами. Суды идут с интервалом примерно раз в две недели, в вузе даже составили таблицу кто, когда и с кем судится и набрали штат юристов из пяти человек.

Европейский университет в Санкт-Петербурге создан в 1994 году и был одним из первых в России частных вузов. В университете - пять факультетов, где обучаются в общей сложности 266 студентов, администрация, библиотека, вычислительный центр вуза и университетское издательство.

Вахтин сказал, что вуз уже нашел для себя другое здание, которое будет либо заменой существующему на 3-4 года пока идет реставрация, либо просто альтернативой, если нынешнее здание придется освободить. При этом ректор ждет предложений от города оп поводу размещения вуза, поскольку "инициатива с выселением нас из этого здания исходила от Комитета имущественных отношений, от них же должны исходить предложения о том, куда нам перебираться".

Прогнозы ректора

Вахтин прогнозирует, что суды как с Рособрнадзором об аннулировании образовательной лицензии, так и с Комитетом имущественных отношений по поводу здания вуз проиграет. "Суд о лицензии мы надеемся завершить, пусть и не в нашу пользу, 13 июля. И уже на следующий день, 14 июля, подадим документы на новую лицензию, и предъявим комиссии Рособрнадзора учебные аудитории во временном помещении", - рассказал ректор.

По его оценке, новую лицензию можно получить в срок от одного месяца, то есть уже в середине августа вуз сможет объявить новый прием студентов. "Если процесс затянется, мы можем немного - на срок около месяца, отодвинуть прием и начала нового учебного года", - полагает ректор. Если процедура затянется на более долгий срок, то вуз будет вынужден пропустить один набор и, соответственно, один выпуск. В Европейском университете нет бакалавриата, только магистратура, поэтому при пропуске года кризис будет чувствоваться еще два года: один год будет только выпускной курс, второй - только первый курс.

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