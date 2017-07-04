Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 05.07:
$ 59.23
€ 67.3
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

В Москве объявлен желтый уровень опасности на 5 июля

Общество
4 июля, 14:36 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 4, июля. /ТАСС

По прогнозам синоптиков, воздух в столице прогреется до 18-20 градусов, будет облачно с прояснениями, дождь, местами гроза, порывы ветра могут достигать 12-17 м/с

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 4 июля. /ТАСС/. Желтый уровень опасности объявлен в Москве на 5 июля из-за ветра, дождя и грозы, сообщил во вторник Гидрометцентр РФ.

"Степень интенсивности опасных явлений: желтый - погода потенциально опасна", - говорится в сообщении ведомства.

Желтый является третьим из пяти уровней опасности. Такой же уровень прогнозируется на территории 13 областей Центрального региона, в том числе Рязанской, Костромской, Смоленской и Воронежской.

По данным Гидрометцентра, воздух в среду в столице прогреется до 18-20 градусов. Ожидается, что будет облачно с прояснениями, дождь, местами гроза, ветер - 5-10 м/с, при грозе порывы составят 12-17 м/с.

Смотрите также

Пучков: в июле на территории РФ прогнозируются природные катаклизмы

Уровень воды в реках Московского региона за последние трое суток вырос из-за ливня до 2 м

Метрополитен Москвы перешел на усиленный режим работы из-за обильных осадков

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
Повышение МРОТ и электронные больничные: какие изменения ждут россиян с 1 июля
"Все в укрытие": жители Московского региона делятся впечатлениями о непогоде в соцсетях
Полигон бытовых отходов "Кучино", закрытый по требованию президента, 23 июня 2017 года
Парки вместо свалок: как бывшие полигоны отходов обретают вторую жизнь
Фото
5
Немецкий пенсионер доехал до Санкт-Петербурга на раритетном тракторе
4
В Крыму открылся молодежный образовательный форум "Таврида"
6
Башня из черепов: археологи меняют представление о культуре ацтеков
Проект "1917"
Июньский кризис: большевики против съезда Советов
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Путин и Трамп встретятся 7 июля в Гамбурге
2
Оппозиционер Мальцев покинул РФ из-за уголовного дела
3
Ракетная программа КНДР. Досье
4
Юнкер назвал Европарламент посмешищем из-за Мальты
5
МИД Польши: Украина с Бандерой в Европу не войдет
6
"Почта России" планирует создать собственную платежную систему
7
Миллер заявил, что в первый раз слышит о своем "уходе" из "Газпрома"
Темы дня
Загрузка...
Реклама