В Москве объявлен желтый уровень опасности на 5 июля

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МОСКВА, 4 июля. /ТАСС/. Желтый уровень опасности объявлен в Москве на 5 июля из-за ветра, дождя и грозы, сообщил во вторник Гидрометцентр РФ.
"Степень интенсивности опасных явлений: желтый - погода потенциально опасна", - говорится в сообщении ведомства.
Желтый является третьим из пяти уровней опасности. Такой же уровень прогнозируется на территории 13 областей Центрального региона, в том числе Рязанской, Костромской, Смоленской и Воронежской.
По данным Гидрометцентра, воздух в среду в столице прогреется до 18-20 градусов. Ожидается, что будет облачно с прояснениями, дождь, местами гроза, ветер - 5-10 м/с, при грозе порывы составят 12-17 м/с.