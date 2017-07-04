В Москве объявлен желтый уровень опасности на 5 июля

МОСКВА, 4 июля. /ТАСС/. Желтый уровень опасности объявлен в Москве на 5 июля из-за ветра, дождя и грозы, сообщил во вторник Гидрометцентр РФ.

"Степень интенсивности опасных явлений: желтый - погода потенциально опасна", - говорится в сообщении ведомства.

Желтый является третьим из пяти уровней опасности. Такой же уровень прогнозируется на территории 13 областей Центрального региона, в том числе Рязанской, Костромской, Смоленской и Воронежской.

По данным Гидрометцентра, воздух в среду в столице прогреется до 18-20 градусов. Ожидается, что будет облачно с прояснениями, дождь, местами гроза, ветер - 5-10 м/с, при грозе порывы составят 12-17 м/с.