МЧС предупредило об ухудшении погоды в девяти регионах ЦФО

ТАСС, 4 июля. МЧС предупредило жителей Курской, Воронежской, Орловской, Владимирской, Тамбовской, Костромской, Смоленской, Калужской и Тульской областей об ухудшении погоды 5 июля. В регионах ЦФО ожидаются дожди, грозы, усиление ветра до 20 м/с, сообщили во вторник в региональных управлениях МЧС России.

"По прогнозу Курского гидрометцентра с 21:00 мск 4 июля до 21:00 мск 5 июля в регионе ожидается переменная облачность, ночью местами небольшие кратковременные дожди, утром и днем небольшие, местами умеренные дожди, местами грозы, порывы ветра 14-19 м/с", - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Курской области.

В Воронежской области 5 июля синоптики прогнозируют усиление ветра до 20 м/с, в Орловской области - умеренные, местами небольшие дожди, грозы, порывы ветра 15-20 м/с, говорится в сообщениях МЧС. Жители отдельных районов Владимирской области уже вечером 4 июля и ночью ждут град, сильный дождь и усиление юго-западного ветра, в порывах до 15-20 м/с.

По данным регионального управления МЧС, вечером 4 и 5 июля в Тульской области опять ожидается непогода - гроза, порывы ветра до 18 м/с. В Тамбовской области ночью ожидается выпадение 8-22 мм осадков, западный ветер до 18 м/с. В Костромской, Калужской и Смоленской областях также прогнозируется ухудшение погоды и сильный ветер.

Спасатели напоминают, что при непогоде владельцам маломерных судов следует воздержаться от выхода на реки и озера, а владельцам автомобилей лучше ставить их в гараж или парковаться вдали от деревьев. "Людям советуем подальше обходить рекламные щиты, линии электропередачи, столбы, не прятаться под деревьями, мостами, трубопроводами, любыми слабо закрепленными конструкциями", - пояснили спасатели.

По данным центра Фобос, в регионах Центрального федерального округа в ближайшие пять-шесть дней температуры будут держаться в пределах 20 градусов, ожидаются дожди. "Самые сильные осадки в первое декаде июля ожидаются в среду, 5 июля, которые будут сопровождаться градом и сильным ветром", - сообщили в центре.