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Более 46 тыс. соотечественников переехали в РФ с начала года по программе переселения

Общество
4 июля, 17:04 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 4, июля. /ТАСС

Большинство прибывших в Россию участников госпрограммы - граждане Украины, Казахстана, Армении, Таджикистана, Узбекистана, Молдавии, Азербайджана

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МОСКВА, 4 июля. /ТАСС/. Программой по добровольному переселению соотечественников с начала этого года воспользовались более 46 тысяч человек. Как сообщили ТАСС в пресс-центре МВД России, в основном в Россию переезжают граждане Украины, Казахстана, Армении и из других стран дальнего зарубежья.

"За 5 месяцев 2017 года численность участников государственной программы и членов их семей, прибывших в Российскую Федерацию, составила 46,8 тыс. человек. За 2016 год - 146 тыс. соотечественников. Значительная часть соотечественников выбрала для проживания в России субъекты Центрального федерального округа, в которые переехали 40,7% от общего числа переселившихся в Российскую Федерацию соотечественников", - говорится в ответе пресс-центра МВД на соответствующий запрос ТАСС.

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По данным ведомства, большинство прибывших в Россию участников госпрограммы - граждане Украины, Казахстана, Армении, Таджикистана, Узбекистана, Молдавии, Азербайджана. "Кроме того, интерес к государственной программе проявляют не только соотечественники из стран СНГ, но и дальнего зарубежья", - подчеркнули в МВД, отметив, что соотечественники для своего переезда выбирают не только ЦФО, но и Сибирский, Приволжский и Уральский федеральные округа.

"В субъекты Сибирского федерального округа переехали 14,6% участников государственной программы и членов их семей. В регионы Приволжского федерального округа переселились 13,9% соотечественников. В Уральский федеральный округ - 12,3% участников государственной программы и членов их семей", - заключили в МВД.

Госпрограмма по оказанию содействия добровольному переселению в РФ соотечественников, проживающих за рубежом, утверждена в 2006 году. Изначально срок ее действия ограничивался 2012 годом, но с 2013 года она переведена на бессрочный режим. Госпрограмма - это комплекс мер, направленных на социально-экономическое и демографическое развитие регионов. Подпрограмма финансируется за счет субсидий, предоставляемых из федерального бюджета бюджету субъекта Федерации, а также за счет средств региональных бюджетов.

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