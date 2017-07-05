Зарплаты молодых и опытных учителей не будут сильно отличаться

СОЧИ, 5 июля. /ТАСС/. Минобрнауки работает над вопросом соотношения уровня доходов молодых учителей и опытных педагогов с целью устранить разительное отличие в их зарплатах. Об этом глава ведомства Ольга Васильева сообщила в среду журналистам.

"Вчера вышло постановление на основе поручения президента о повышении зарплат молодым педагогам. 15 августа мы должны предложить модель, как мы будем выстраивать оплату молодого педагога, чтобы она разительно не отличалась от зарплат учителей, которые имеют большой опыт и стаж", - сказала министр.

Она отметила, что Минобрнауки будет исходить из наработанного опыта. "Это система учительского роста, у нас есть много хороших региональных моделей. То, что есть, надо очень быстро проанализировать, ведь у нас есть чуть больше месяца, и предложить модель, которая может охватить всю страну", - уточнила Васильева.

Президент РФ Владимир Путин во время "Прямой линии", которая проходила 15 июня, предложил установить соотношение между уровнем доходов молодых учителей и педагогов с опытом. По его мнению, молодой специалист должен получать чуть меньше, чем опытный педагог со стажем, но не в два - три раза.