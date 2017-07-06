Минобрнауки обсуждает с госкорпорациями воссоздание дуального образования в вузах

МОСКВА, 6 июля. /ТАСС/. Министерство образования и науки РФ обсуждает с госкорпорациями возможность воссоздания дуального образования, когда теоретическая часть изучается на базе образовательного учреждения, а практическая - на предприятии. Об этом сообщила в четверг министр образования и науки РФ Ольга Васильева, выступая на заседании профильного комитета Госдумы.

"Сейчас у нас есть идея, пока она только обсуждается с рядом госкорпораций, о воссоздании дуального образования в высшей школе. Это был очень хороший пример, к сожалению, он был разрушен последние годы", - сказала Васильева.

Она сообщила, что такое обучение в России имеет большую историю, оно было введено в 1938 году, когда на пороге войны стране требовались квалифицированные инженерные и технические кадры. Однако потом эта практика была утеряна.

По словам министра, сейчас в 13 субъектах РФ апробируется модель обучения, которая совмещает, "как это было в старые добрые времена, теоретическую подготовку с практическим применением на предприятии".