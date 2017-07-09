Глава РАЭК: проекты Носика определили вид современного рунета

МОСКВА, 9 июля. /ТАСС/. Проекты российского медиаменеджера и блогера Антона Носика, скончавшегося в ночь на воскресенье на 52-м году жизни, определили вид современного российского интернета. Такое мнение высказал ТАСС глава Российской ассоциации электронных коммуникаций (РАЭК) Сергей Плуготаренко.

Плуготаренко подчеркнул, что ждал, когда Носик "зажжет какой-то новый сумасшедший проект, который "выстрелит", сломает все стереотипы, о котором будут говорить и который будет работать потом еще 10-20 лет".

"И очень больно осознавать, что этого уже не случится. И что не надо больше на это надеяться, - сказал он. - А надо вспоминать лишь хорошее, пусть и в прошедшем времени, и перебирать в памяти те процессы и проекты, которые запустил Антон, и которые кардинально изменили рунет и в значительной степени определили его современный вид".

По словам Плуготаренко, Носик активно помогал ему в начале 2000-х, "давал неоценимые советы, временами просто наставляя на путь истинный".

"Но он был не просто интернет-гуру и интернет-эксперт: помню, какой был восторг у участников РИФа (Российский интернет-форум - прим. ТАСС), когда однажды он приехал на форум не как интернет-гуру, а как отец с годовалым сынишкой в коляске", - добавил глава РАЭК.

Реакция Интернета

После новости о кончине Носика в социальных сетях появилось множество воспоминаний о нем и соболезнований. Например, блогер Илья Варламов написал на своем сайте о том, что накануне кончины медиаменеджера они были на дне рождения общего знакомого. Он также выложил на своем канале на Youtube последнюю серию их путешествия по Италии.

"Зрители очень хорошо реагировали на видео, и мы начали обсуждать новое большое путешествие по Италии с Антоном на Рождество", - отметил он.

"Многие люди, кто с ним не очень хорошо знаком, знают Носика как интернет-тролля, который обычно попадал в СМИ со своими провокационными высказываниями. Но был и другой Носик. Мудрый, невероятно эрудированный, знающий ответы на все вопросы", - написал Варламов.

Сообщения о смерти Носика появились на страницах в Facebook у официального представителя российского МИД Марии Захаровой, кинокритика Антона Долина, дизайнера Артемия Лебедева.

"Прощай, Антон! Мне будет тебя не хватать", - написал Лебедев.

На странице информационного портала благотворительного фонда "Нужна Помощь" "Такие дела" отметили, что он запустил благотворительный фонд Pomogi.org.

"Антон был одним из тех, кто консультировал команду ТД перед запуском сайта. Прощай, Антон!" - говорится в сообщении портала.

Носик являлся стартап-менеждером, журналистом и известным блогером. Работал редактором таких ресурсов, как lenta.ru, gazeta.ru и vesti.ru. Его блог, по версии "Яндекса", занимал 10-е место в топе рунета.