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"Известия": кабмин предлагает запрещать фигурантам дел о нарушении ПДД водить до суда

Общество
10 июля, 4:01 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 10, июля. /ТАСС

Законопроект предлагает ввести новую меру пресечения - "запрет определенных действий"

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© Дмитрий Серебряков/ТАСС

МОСКВА, 10 июля. /ТАСС/. Правительство РФ предлагает на время следствия лишать водительских прав фигурантов уголовных дел о нарушении правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств. Об этом пишет в понедельник газета "Известия" со ссылкой на поправки кабмина к законопроекту об альтернативных мерах пресечения.

Этот законопроект предлагает ввести новую меру пресечения - "запрет определенных действий", что предполагает возможность запрещать фигуранту дела, например, посещать определенные места или общаться с определенными людьми. Согласно законопроекту, такие дополнительные ограничения могут устанавливаться при избрании в отношении фигуранта меры пресечения в виде домашнего ареста или залога.

Предложение кабмина, поясняет газета, оформлено в виде поправок ко второму чтению законопроекта (в первом чтении документ был принят в декабре 2016 года). Если поправки будут приняты, то запрет на вождение авто до суда станет еще одним ограничением, которое суд может назначать одновременно с залогом, отмечают "Известия".

Дата второго чтения законопроекта, по данным издания, пока не назначена.

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