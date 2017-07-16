Власти Малайзии не намерены блокировать Telegram

СИНГАПУР, 16 июля. /ТАСС/. Власти Малайзии не намерены блокировать мессенджер Telegram, однако будут продолжать отслеживать передаваемые посредством него материалы. Об этом сообщил в воскресенье в Куала-Лумпуре вице-премьер Ахмад Захид Хамиди, комментируя решение правительства Индонезии запретить данный сервис.

"Министерство внутренних дел, в том числе антитеррористическое подразделение не обнаружили элементов экстремизма в приложении", - сказал заместитель главы правительства, который также возглавляет МВД. "Несмотря на это, мы продолжим отслеживать передаваемые там сообщения", - подчеркнул он.

Кроме того, Ахмад Захид Хамиди отметил, что "правительство уважает частное право на использование социальных сетей, но властям также необходимо использовать методы декодирования для обнаружения террористических элементов, например "Исламского государства" (запрещенная в РФ группировка).

Министерство связи и информации Индонезии 14 июля предписало интернет-провайдерам страны заблокировать доступ к мессенджеру Telegram. "Сервис предоставляет доступ к большому количеству каналов, распространяющих радикальную пропаганду, призывы к террору и другую запрещенную индонезийским законодательством информацию", - говорилось в сообщении.

Ранее создатель Telegram Павел Дуров сообщил, что нежелательный контент, из-за которого индонезийские власти предписали заблокировать доступ к сервису, удален.

Telegram используют порядка 100 млн человек по всему миру, при этом неоднократно утверждалось, что мессенджер является средством коммуникации для террористов. По состоянию на июль Telegram заблокирован в Китае (с 2015 года), об отдельных случаях перебоев в доступе к сервису сообщали пользователи в Саудовской Аравии и Бахрейне.