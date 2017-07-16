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Власти Малайзии не намерены блокировать Telegram

Общество
16 июля, 13:36 UTC+3 СИНГАПУР СИНГАПУР 16, июля. /ТАСС

При этом передаваемые через мессенджер сообщения будут отслеживаться и дальше

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СИНГАПУР, 16 июля. /ТАСС/. Власти Малайзии не намерены блокировать мессенджер Telegram, однако будут продолжать отслеживать передаваемые посредством него материалы. Об этом сообщил в воскресенье в Куала-Лумпуре вице-премьер Ахмад Захид Хамиди, комментируя решение правительства Индонезии запретить данный сервис.

"Министерство внутренних дел, в том числе антитеррористическое подразделение не обнаружили элементов экстремизма в приложении", - сказал заместитель главы правительства, который также возглавляет МВД. "Несмотря на это, мы продолжим отслеживать передаваемые там сообщения", - подчеркнул он.

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Кроме того, Ахмад Захид Хамиди отметил, что "правительство уважает частное право на использование социальных сетей, но властям также необходимо использовать методы декодирования для обнаружения террористических элементов, например "Исламского государства" (запрещенная в РФ группировка).

Министерство связи и информации Индонезии 14 июля предписало интернет-провайдерам страны заблокировать доступ к мессенджеру Telegram. "Сервис предоставляет доступ к большому количеству каналов, распространяющих радикальную пропаганду, призывы к террору и другую запрещенную индонезийским законодательством информацию", - говорилось в сообщении.

Ранее создатель Telegram Павел Дуров сообщил, что нежелательный контент, из-за которого индонезийские власти предписали заблокировать доступ к сервису, удален.

Telegram используют порядка 100 млн человек по всему миру, при этом неоднократно утверждалось, что мессенджер является средством коммуникации для террористов. По состоянию на июль Telegram заблокирован в Китае (с 2015 года), об отдельных случаях перебоев в доступе к сервису сообщали пользователи в Саудовской Аравии и Бахрейне.

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