Совет судей Кубани: свадьбу дочери судьи оплатил ее бывший муж

КРАСНОДАР, 19 июля. /Корр. ТАСС Сергей Околов/. Совет судей Краснодарского края изучил материалы, полученные от владельцев ресторана, в котором прошла свадьба дочери судьи Краснодарского краевого суда Елены Хахалевой, и пришел к выводу, что торжество оплатил ее бывший муж Роберт, а стоимость организации не превышает 4,5 млн рублей. Об этом сообщил в среду ТАСС председатель совета Владимир Кисляк.

"Нам поступили ответы (от владельцев ресторана и арендуемого организаторами свадьбы помещения) с приложением договоров и платежных документов. Один договор по банкету и аренде помещения - стороной по договору является Хахалев Роберт Оникович. Прописана сумма - она получается в целом около 2 миллионов рублей, плательщиком по платежным документам за предоставленные услуги также выступает Хахалев Роберт Оникович. Второй договор - по организации свадебного торжества, стоимость эти услуг - 2,5 миллиона, и сторона в договоре Хахалев Роберт Оникович", - сказал Кисляк.

По его словам, полученные данные отличаются от указанных в СМИ сумм. Сейчас совет готовит письменное заключение по этим фактам. "Я думаю, что заключение будет готово сегодня", - уточнил председатель совета.

По его словам, комиссия совета также направила запрос в Тбилисский государственный университет, диплом юрфака которого Хахалева якобы не получала.

Скандальная свадьба

Свадьба дочери судьи Краснодарского краевого суда Елены Хахалевой прошла в июне. По сообщениям ряда СМИ, для гостей выступили Вера Брежнева, Иосиф Кобзон, Николай Басков и Валерий Меладзе. Адвокат Сергей Жорин, посчитав средний гонорар приглашенных звезд, оценил в соцсетях расходы на торжество в $2 млн.

Сама Хахалева сообщила "Российской газете", что сумма в $2 млн - "полный бред" и "взята с потолка". По ее словам, свадьбу организовал бывший муж, достаточно состоятельный бизнесмен, а артисты присутствовали на свадьбе в качестве гостей. Судья называет широкое обсуждение темы в СМИ давлением на нее, после того как она "не поддалась шантажу и не позволила вынести незаконное решение".

Как сообщил ТАСС отец невесты Роберт Хахалев, свадьба в действительности обошлась примерно в 5 млн рублей, а некоторые из звезд эстрады были приглашены в качестве гостей, поскольку он с ними с детства знаком.

Хахалева была назначена судьей Краснодарского краевого суда в 2004 году. В настоящее время является председателем судебной коллегии по административным делам крайсуда - занимается, в частности, рассмотрением земельных споров фермеров.

По официальным данным, указанным на сайте краевого суда, доход судьи за 2016 год составил 2,64 млн рублей. В собственности жилой дом площадью 66 квадратных метров и два земельных участка площадью 300 и 851 квадратный метр.