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Маккейн пытается получить разрешение врачей, чтобы прибыть на голосование в Конгресс США

Общество
25 июля, 2:51 UTC+3 ВАШИНГТОН ВАШИНГТОН 25, июля. /ТАСС

В Сенате 25 июля состоится голосование по законопроекту об отмене ключевых положений Obamacare

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Джон Маккейн

Джон Маккейн

© AP Photo/Evan Vucci

ВАШИНГТОН, 25 июля. /ТАСС/. Американский сенатор-республиканец Джон Маккейн, которому ранее удалили опухоль в мозгу, пытается добиться разрешения врачей на то, чтобы отправиться из дома в Вашингтон и присутствовать на голосовании Сената Конгресса США по отмене ключевых положений действующей системы медицинского страхования Obamacare. Об этом сообщил в понедельник журналистам сенатор Джон Корнин (республиканец от штата Техас).

"Они пытались получить разрешение [от врачей] для того, чтобы осуществить эту поездку [в Вашингтон из Аризоны]. Я сам вызывался арендовать транспорт", - заявил Корнин, добавив, что на данный момент больше ничего не слышал по этому поводу.

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"Я понимаю, что такая возможность существует", - вторит ему сенатор Роджер Викер (республиканец от штата Миссисипи).

Как следует из распространенного офисом законодателя документа, 14 июля хирурги медицинского центра в городе Финикс (штат Аризона) успешно провели операцию по удалению пятисантиметрового сгустка крови из левого глаза Маккейна. 80-летний сенатор в настоящее время чувствует себя хорошо, но не будет заниматься делами по крайней мере в течение текущей недели. Президент США Дональд Трамп пожелал политику скорейшего выздоровления.

Во вторник, как ожидается, в Сенате Конгресса США пройдет голосование по законопроекту об отмене ключевых положений Obamacare. Эта инициатива является ключевой как для республиканцев, так и для Трампа, который заявлял "отмену и замену" Obamacare в качестве своего первоочередного предвыборного обещания.

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