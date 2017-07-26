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Москалькова раскритиковала отправившего инвалида Мамаева в СИЗО судью

Общество
26 июля, 10:53 UTC+3 ДЕРЕВНЯ ДВОРИКИ область/ 26, июля. / ТАСС

Уполномоченный по правам человека в РФ считает, что "судья поступал вроде бы по закону, но не по совести, не по душе"

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Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова

Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова

© Станислав Красильников/ТАСС

ДЕРЕВНЯ ДВОРИКИ /Владимирская область/, 26 июля. / ТАСС/. Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова считает, что судья, отправивший инвалида Антона Мамаева в СИЗО, "действовал не по совести".

"Судья поступал вроде бы по закону, но не по совести, не по душе. У того судьи, как в той песне, камушек в груди вместо сердца", - сказала Москалькова, выступая перед участниками молодежного образовательного форума "Территория смыслов на Клязьме".

30 июня 2017 года суд приговорил Мамаева к 4,5 года лишения свободы за разбой. Приговор был обжалован и прокуратурой, и защитой. 19 июля суд, после обращения омбудсмена, освободил его под подписку о невыезде в связи с тяжелым заболеванием, препятствующим нахождению под стражей.

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Москалькова, Татьяна Николаевна
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