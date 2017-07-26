Москалькова раскритиковала отправившего инвалида Мамаева в СИЗО судью

ДЕРЕВНЯ ДВОРИКИ /Владимирская область/, 26 июля. / ТАСС/. Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова считает, что судья, отправивший инвалида Антона Мамаева в СИЗО, "действовал не по совести".

"Судья поступал вроде бы по закону, но не по совести, не по душе. У того судьи, как в той песне, камушек в груди вместо сердца", - сказала Москалькова, выступая перед участниками молодежного образовательного форума "Территория смыслов на Клязьме".

30 июня 2017 года суд приговорил Мамаева к 4,5 года лишения свободы за разбой. Приговор был обжалован и прокуратурой, и защитой. 19 июля суд, после обращения омбудсмена, освободил его под подписку о невыезде в связи с тяжелым заболеванием, препятствующим нахождению под стражей.