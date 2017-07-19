Глава СПЧ приветствует освобождение инвалида Мамаева из СИЗО

МОСКВА, 19 июля. /ТАСС/. Председатель Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Михаил Федотов приветствует решение суда об освобождении из-под стражи инвалида 1-й группы Антона Мамаева и считает желательным, чтобы Верховный суд разъяснил порядок освобождения из-под стражи по состоянию здоровья граждан, которые уже не имеют статуса подследственных, но еще не являются осужденными.

"Совет приветствует решение суда об освобождении Антона Мамаева под подписку о невыезде, но в то же время обращает внимание на то, что суды нередко полагают, что в законодательстве [об освобождении тяжело больных заключенных] есть пробел. На самом деле пробела нет. Думаю, что желательны разъяснения пленума Верховного суда, который может указать на неправильно сложившуюся практику", - указал глава СПЧ.

Речь идет о том, что в России действуют два утвержденных правительством перечня тяжелых заболеваний, на основании которых граждане могут быть освобождены из-под стражи: один - для подследственных и обвиняемых, а другой - для осужденных. При этом лица, осужденные судом первой инстанции, не освобождаются по болезни, поскольку суды уже не считают их обвиняемыми, но и осужденными тоже не считают, в связи с тем что приговор обжалован и не вступил в законную силу.

Ранее глава комиссии Общественной палаты по взаимодействию с ОНК Марина Канабих также указывала на то, что нередко тяжело больные заключенные, оказавшиеся в положении Мамаева, не освобождаются из СИЗО из-за различных толкований порядка применения перечней болезней.

Тимирязевский суд Москвы в среду на выездном заседании в СИЗО "Матросская тишина" освободил Мамаева из-под стражи под подписку о невыезде. Как сообщил ранее ТАСС член ОНК Москвы Денис Набиуллин, присутствовавший при оглашении постановления суда, суд в закрытом заседании рассмотрел обращение об изменении меры пресечения Мамаеву и постановил в связи с тяжелым заболеванием, препятствующим содержанию под стражей, изменить ему меру пресечения на подписку о невыезде и освободить в зале суда.

30 июня 2017 года суд приговорил Мамаева к 4,5 года лишения свободы за разбой (ч. 2 ст. 162 УК РФ). Приговор был обжалован и прокуратурой, и защитой. Дата апелляции пока не назначена.