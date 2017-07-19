Глава СПЧ приветствует освобождение инвалида Мамаева из СИЗО

Росстат: грузооборот транспорта в России в I полугодии вырос на 7,3%Транспорт 19 июля, 16:22
Предприятия Спецстроя не отчитались по Восточному на сумму в 30 млрд рублейКосмос 19 июля, 16:18
Арбитраж Башкирии отказал АФК "Система" в судебной экспертизе реорганизации "Башнефти"Экономика и бизнес 19 июля, 16:14
Компания "Алроса" добыла сразу два крупных алмаза в ЯкутииЭкономика и бизнес 19 июля, 16:01
"Норникель" в 2016 году увеличил инвестиции в экологические проекты почти на 10%Экономика и бизнес 19 июля, 15:48
Шойгу на сборе руководящего состава ВС отработал действия войск в районе сосредоточенияАрмия и ОПК 19 июля, 15:36
Путин поручил кабмину решить проблемы обеспечения льготников бесплатными лекарствамиОбщество 19 июля, 15:31
ФАС поищет сговор в завышении цен на курортах КрымаОбщество 19 июля, 15:26
В правительстве Турции прошли перестановкиМеждународная панорама 19 июля, 15:22
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 19 июля. /ТАСС/. Председатель Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Михаил Федотов приветствует решение суда об освобождении из-под стражи инвалида 1-й группы Антона Мамаева и считает желательным, чтобы Верховный суд разъяснил порядок освобождения из-под стражи по состоянию здоровья граждан, которые уже не имеют статуса подследственных, но еще не являются осужденными.
"Совет приветствует решение суда об освобождении Антона Мамаева под подписку о невыезде, но в то же время обращает внимание на то, что суды нередко полагают, что в законодательстве [об освобождении тяжело больных заключенных] есть пробел. На самом деле пробела нет. Думаю, что желательны разъяснения пленума Верховного суда, который может указать на неправильно сложившуюся практику", - указал глава СПЧ.
Речь идет о том, что в России действуют два утвержденных правительством перечня тяжелых заболеваний, на основании которых граждане могут быть освобождены из-под стражи: один - для подследственных и обвиняемых, а другой - для осужденных. При этом лица, осужденные судом первой инстанции, не освобождаются по болезни, поскольку суды уже не считают их обвиняемыми, но и осужденными тоже не считают, в связи с тем что приговор обжалован и не вступил в законную силу.
Ранее глава комиссии Общественной палаты по взаимодействию с ОНК Марина Канабих также указывала на то, что нередко тяжело больные заключенные, оказавшиеся в положении Мамаева, не освобождаются из СИЗО из-за различных толкований порядка применения перечней болезней.
Тимирязевский суд Москвы в среду на выездном заседании в СИЗО "Матросская тишина" освободил Мамаева из-под стражи под подписку о невыезде. Как сообщил ранее ТАСС член ОНК Москвы Денис Набиуллин, присутствовавший при оглашении постановления суда, суд в закрытом заседании рассмотрел обращение об изменении меры пресечения Мамаеву и постановил в связи с тяжелым заболеванием, препятствующим содержанию под стражей, изменить ему меру пресечения на подписку о невыезде и освободить в зале суда.
30 июня 2017 года суд приговорил Мамаева к 4,5 года лишения свободы за разбой (ч. 2 ст. 162 УК РФ). Приговор был обжалован и прокуратурой, и защитой. Дата апелляции пока не назначена.