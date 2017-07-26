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Мизулина призвала не навязывать в России западную идеологию подхода к детям

Общество
26 июля, 13:44 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 26, июля. /ТАСС

Идеология защиты прав ребенка на Западе - это направление на разрушение традиционной семьи, сказала зампредседателя Комитета СФ по конституционному законодательству и государственному строительству

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ТАСС, 26 июля. Заместитель председателя Комитета СФ по конституционному законодательству и государственному строительству Елена Мизулина считает важным придерживаться принципов традиционной семьи. Об этом она заявила в Общественной палате в ходе общественных слушаний проекта плана мероприятий в рамках проведения Десятилетия детства.

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Президент России Владимир Путин 29 мая подписал указ об объявлении 2018-2027 годов в РФ Десятилетием детства. В нем отмечается, что это решение принято "в целях совершенствования государственной политики в сфере защиты детства, учитывая результаты, достигнутые в ходе реализации Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012-2017 годы". Правительству РФ поручено в трехмесячный срок утвердить план основных мероприятий, проводимых в рамках Десятилетия детства, рассчитанных до 2020 года.

"Инфраструктура детства и вообще идеология детства - это западная идеология подходов к детям. Это фактически идеология детства без родителей. Идеология защиты прав ребенка в западной идеологии - это направление на разрушение традиционной семьи", - сказала она.

"Без традиционной семьи мы погибнем. Поэтому для нас Десятилетие детства должно быть в приоритете", - добавила Мизулина.

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Десятилетие детства в России
Персоны
Мизулина, Елена Борисовна
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