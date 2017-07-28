Не допущенные в Молдавию российские артисты говорят о грубом обращении с ними в аэропорту

КИШИНЕВ, 28 июля. /Корр. ТАСС Валерий Демидецкий/. Артисты - люди, которые дарят другим свой талант, - не должны становиться объектом политических игр. Об этом заявила в беседе с ТАСС Ирина Маслова - руководитель концертной группы российских артистов, которых накануне не пустили в Молдавию.

"Мы приехали в Молдавию с добрыми намерениями, выступить перед миротворцами, благодаря которым уже четверть века на молдавской земле нет войны. То, что произошло с нами в аэропорту Кишинева, шокировало. У нас отобрали паспорта, допрашивали, причем поодиночке, как преступников. С заслуженным человеком, Героем Советского Союза Владимиром Гасояном, который был удостоен высокого звания за спасение людей от террористов, обращались грубо, оскорбительно", - отметила Маслова.

По ее словам, хотя их фамилии были в согласованном с молдавской стороной списке российской делегации, им не разрешили въезд. Семь часов артисты провели в Кишиневе в аэропорту, потом их отправили обратно в Москву, так и не вернув паспорта.

Президент Молдавии Игорь Додон назвал недопустимым решение правительства задержать группу российских артистов в аэропорту и принес им свои извинения.

Как сообщалось, группа российских артистов, которых молдавские власти не допустили в четверг к участию в мероприятиях по случаю 25-летия с момента начала миротворческой операции в Приднестровье, улетели обратно в Москву. Об этом ТАСС сообщил представитель консульства РФ в Молдавии, который вел переговоры с задержавшими их молдавскими властями.

Представители погранслужбы Молдавии заявили журналистам, что причиной стало то, что "артисты не указали цель визита", а также "отсутствием их фамилий в списках делегации, которые были согласованы с российской стороной".

Как сообщили ТАСС в посольстве РФ в Молдавии, сотрудники консульства провели тщательную проверку инцидента. "Действия властей в канун визита вице-премьера России Дмитрия Рогозина, прибывающего в пятницу в Молдавию по приглашению президента Игоря Додона, воспринимаем как недружественный, провокационный жест, направленный на подрыв наших двусторонних отношений", - сообщили в посольстве.