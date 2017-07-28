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Патриарх Кирилл: принесение мощей Николая Чудотворца в год столетия революции символично

Общество
28 июля, 13:49 UTC+3 САНКТ-ПЕТЕРБУРГ САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 28, июля. /ТАСС

По словам предстоятеля РПЦ, никто специально не готовил принесение мощей в Россию к этой дате

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САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 28 июля. /ТАСС/. Принесение частицы мощей святителя Николая Чудотворца в год столетия революции 1917 года неслучайно и глубоко символично, сказал патриарх Московский и всея Руси Кирилл в пятницу в ходе Божественной литургии в Свято-Троицком соборе Александро-Невской Лавры.

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"В год, когда государь император Николай II вынужден был отказаться от царства, и в столетие воспоминаний об этих событиях, по божественному промыслу в Россию принесены мощи святителя Николая - ни годом раньше, ни годом позже. И никто специально к этой годовщине это событие не готовил" , - сказал он.

Предстоятель Русской православной церкви отметил, что за два месяца мимо ковчега с мощами прошло почти 2,5 млн верующих, но эти цифры не самое главное. "Суть в том, что современные люди в современной стране не просто пришли поклониться святителю Николаю. Они стояли по 6-8-12 часов в очереди, стояли под дождем и ветром, и не было ни одного слова ропота. И это народное стояние потрясает наших современников", - подчеркнул глава РПЦ.

Он напомнил, что в день, когда мощи святителя Николая покинут Россию, празднуется день Крещения Руси. "Мы молились сегодня особенно: о народе нашем, о странах, которые входят в пастырское кормление Русской православной церкви. Мы молились об Украине, о прекращении междоусобной брани, чтобы злоба и ненависть ушли из жизни благочестивого украинского народа", - добавил патриарх.

Предстоятель, обращаясь к итальянской делегации, выразил благодарность папе римскому Франциску, по договоренности с которым стало возможно принесение святыни в Москву и Петербург. "Я хотел бы выразить благодарность братьям, прибывшим из Италии. Принесение мощей так много сделало для примирения Востока и Запада, как никогда не делала никакая дипломатия. Сегодня мы простимся с этой частицей мощей, но никогда и ни при каких условиях народ наш не расстанется со святителем и чудотворцем Николаем", - добавил патриарх Московский и всея Руси.

Договоренность о принесении мощей из Италии была достигнута по результатам встречи патриарха Кирилла с папой римским Франциском в феврале 2016 года. С 21 мая по 28 июля число паломников, поклонившихся мощам, составило около 2,5 млн человек. Ковчег с частью мощей Чудотворца прибыл в Санкт-Петербург 13 июля, до этого мощи находились в Москве. 28 июля святыня покинет Россию, ее вернут в итальянский город Бари, где она находится постоянно.

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