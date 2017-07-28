Крым отметил День крещения Руси крестными ходами и молебнами

СИМФЕРОПОЛЬ, 28 июля. /ТАСС/. Крым в пятницу широко отмечает День крещения Руси. По случаю праздника в ряде городов республики прошли крестные ходы и массовые крещения, сообщили ТАСС в Симферопольской и Крымской епархии.

День крещения Руси отмечают 28 июля православные верующие в России и странах СНГ. Это событие, определившее более тысячи лет назад цивилизационный путь развития многих народов, празднуют миллионы людей. С 2010 года этот праздник отмечается в России в день памяти святого князя Владимира, крестившего Русь в 988 году.

"Ровно в полдень во исполнение благословения Онуфрия (митрополита Киевского и всея Украины) во всех храмах и монастырях Крымской епархии были вознесены молитвы о мире на Украине. Верующие 12 раз прочитали молитву "Отче наш" с добавлением таких слов: "Господи помилуй нас, прости нам грехи и благослови Украину и народ наш миром", - рассказали в пресс-службе епархии.

По словам собеседника агентства, в крымских церквях также состоялись божественные литургии и прошли молебны. С десяти утра до полудня в Евпатории проходил крестный ход, в котором приняли участие около ста человек. Аналогичные мероприятия ожидаются вечером в Симферополе и Алуште.

В епархии отметили, что в Евпатории на местном пляже в пятницу было совершено таинство святого крещения. "В нем приняло участие около 40 человек. Самому маленькому из них было полгода", - уточнили в евпаторийской администрации.

Помимо этого, в библиотеках, музеях, детских оздоровительных лагерях Крыма в пятницу проходят семинары, лекции и выставки, посвященные празднованию Дня крещения Руси.

Помнить о единстве

На полуострове, который считается колыбелью православной веры, праздник ощущается острее, полагают местные власти.

"Здесь, в Крыму, в колыбели православия, связь времен ощущается особенно остро. Крещенская купель в Херсонесе, из которой вышли три братских народа - русский, украинский и белорусский, - это не только прошлое, но и настоящее, и будущее. Мы должны всегда помнить о нашем духовном единстве", - сказал глава республики Сергей Аксенов, поздравляя верующих.

Он отметил, что День крещения Руси "имеет и государственное, и культурное, и духовное измерение". "Крещение Руси - вечный пример для грядущих поколений. Он показывает нам единственно возможный путь развития нашего Отечества. Это путь мира, согласия, единства и солидарности", - считает глава Крыма.

Креститель Руси

Князь Владимир (около 960-1015 гг.) - один из самых почитаемых в России святых и уникальная фигура в истории становления Руси. Согласно летописям, он был язычником, но после принятия в 988 году в византийской Корсуни (сейчас город Херсонес в Крыму) крещения сумел коренным образом изменить не только свою жизнь, но и предопределить путь возглавляемого им государства на многие века вперед.

Князь был прославлен в лике святых (точная дата канонизации неизвестна) как равноапостольный, то есть равный по своему служению апостолам, ближайшим ученикам Христа. В 1635 году митрополит Киевский Петр Могила обрел мощи Владимира из руин Десятинной церкви, сейчас часть из них утеряна, а часть находится в Москве и Киеве. Ковчег со святыней был найден в фондах музея Московского Кремля и в 2010 году передан Русской православной церкви.