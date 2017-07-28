Суббота может стать самым жарким днем этого лета в Москве

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МОСКВА, 28 июля. /ТАСС/. Суббота, 29 июля, может стать самым жарким днем текущего лета в Москве. Об этом сообщили в пятницу в Гидрометцентре РФ.
"Максимальная температура воздуха составит 31-33 градуса в столице и 29-34 градуса по области. Это будет самый жаркий день нынешнего лета", - отметил представитель метеослужбы.
Эта температура не станет рекордно высокой. Абсолютный максимум для 29 июля и московского лета составляет 38,2 градуса и принадлежит 2010 году.
В предстоящую субботу ночью местами пройдет кратковременный дождь, прогремит гроза. Температура воздуха достигнет 19-21 в Москве и 16-21 градуса в Подмосковье. Днем с прохождением холодного атмосферного фронта, ожидаются дожди, на западе области местами сильные, грозы и град, ветер с порывами до 15-20 м/с.
Штормовая погода сохранится и в воскресенье. 30 июля вновь ожидается дождь, местами сильный, с грозой и градом. Столбик термометра покажет ночью 19-21 в Москве и 16-21 градусов по области. Днем температура поднимется до 24-26 в мегаполисе и 21-26 градусов в регионе, при грозе возможны порывы ветра до 15-20 м/с.
"Особую опасность могут представлять шквалистые усиления ветра перед фронтом и во время грозы, порывы ветра могут достигать 15-20 м/с. Многие жители столицы планируют провести первые жаркие выходные у водоемов. Не стоит расслабляться, у воды грозы наиболее опасны", - предупредили в метеослужбе.
К понедельнику, 31 июля, дожди прекратятся. Ночью прогнозируется 16-18 и до 13 по области, а днем воздух прогреется до 25-27, по области будет 22-27 градусов. В начале августа небольшой кратковременный дождь лишь местами, тепло подержится, днем будет 23-28 градусов. Ночные температуры составят 13-18 градусов.