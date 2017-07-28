ООН запросила у властей Сирии доступ в Восточную Гуту для оказания гуманитарной помощи

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ООН, 28 июля. /ТАСС/. ООН запросила у властей Сирии доступ в район Восточная Гута в пригороде Дамаска для отправки туда автоколонн с гуманитарной помощью в августе и сентябре. Об этом сообщил в пятницу журналистам заместитель официального представителя генерального секретаря всемирной организации Фархан Хак.
"ООН запросила доступ в населенные пункты в Восточной Гуте в рамках предложенного плана [гуманитарных] конвоев на август и сентябрь и готова немедленно предоставить дополнительную гуманитарную помощь в этот район, как только будет разрешен доступ, а также позволит ситуация с безопасностью", - сказал он.
По его словам, ситуация в Восточной Гуте "остается чрезвычайно тяжелой". Хак отметил, что в четверг Сирийское общество Красного Полумесяца доставило в район лекарства и продукты питания, собранные ООН и Международным комитетом Красного Креста. Вторая партия гуманитарной помощи будет доставлена туда в ближайшее время, сообщил представитель генсека.
Он подчеркнул, что этих гуманитарных конвоев, а также помощи, которая доставлялась в Восточную Гуту в мае и июне, "недостаточно для того, чтобы удовлетворить растущие нужды мирных жителей в этом районе".
По оценкам ООН, в гуманитарной помощи остро нуждаются около 13,5 млн жителей Сирии, в том числе 6,3 млн внутренних беженцев.
При этом 3,9 млн человек, которым требуется содействие, проживают в труднодоступных районах страны, еще 540 тыс. находятся в 11 осажденных районах.