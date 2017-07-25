Первый гумконвой доставил 10 тонн помощи в подконтрольную боевикам Восточную Гуту

ДАМАСК, 25 июля. /ТАСС/. Первый гуманитарный конвой доставил в зону деэскалации в Восточной Гуте более 10 тонн помощи, сообщили ТАСС в российском Центре по примирению враждующих сторон.

"Первый конвой с гуманитарной помощью доставлен в районы, подконтрольные боевикам, в пригороде Дамаска - Восточной Гуте. В рамках реализации договоренностей, достигнутых с формированиями сирийской оппозиции 25 июля 2017 года, российский Центр по примирению враждующих сторон в Сирии доставил более 10 тонн продуктовых наборов и самых необходимых медикаментов в район Восточная Гута пригорода Дамаска, которые остаются подконтрольными группировке "Джейш аль-Ислам", - говорится в сообщении.Также конвой эвакуировал раненых и больных.

Передача гуманитарной помощи проходила под контролем представителей оппозиционных группировок в районе контрольно-пропускного пункта российской военной полиции Мухайм-Вафедин, откуда "КамАЗы" с продовольствием и медикаментами в сопровождении представителей оппозиции направились в город Дума.

"Доставка гуманитарной помощи стала возможной благодаря развертыванию постов и контрольно-пропускных пунктов российской военной полиции, что стабилизировало обстановку в зонах деэскалации и позволило активизировать работу гуманитарных коридоров", - отметили в Центре по примирению враждующих сторон.

Ранее начальник Главного оперативного управления Генштаба ВС РФ генерал-полковник Сергей Рудской сообщил, что представителям Минобороны России и умеренной сирийской оппозиции по итогам встречи в Египте удалось договориться о порядке функционирования зоны деэскалации в Восточной Гуте. Сейчас на ее территории уже развернуты два КПП российской военной полиции и четыре наблюдательных поста.