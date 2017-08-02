День ВДВ без фонтанов: как десантники ходили на субботник и кормили детей попкорном

ТАСС, 2 августа. День Воздушно-десантных войск России во многих городах страны прошел в 2017 году без разгромленных киосков и массового купания в фонтанах. Представители элитных войск кормили детей попкорном и сладкой ватой, показывали подросткам приемы рукопашного боя, устраивали спортивные состязания и субботники.

В регионах десантники традиционно почтили память погибших товарищей: где-то открыли новые памятники, где-то прошли "Бессмертным десантным взводом" по аналогии с акцией "Бессмертный полк".

Заместитель секретаря Совета безопасности России Рашид Нургалиев встретил праздник в Карелии, где он находится с рабочей поездкой.

"Тысячи молодых наших граждан, земляков, ушедших в армию из Карелии, с честью исполнили свой долг и в Афганистане, и на Северном Кавказе, и в локальных конфликтах, и в антитеррористических операциях на территории России. Это был их долг перед Родиной, и они так же, как и их деды в годы борьбы с фашизмом, с честью его выполнили. Остаются в памяти ветеранов образы погибших и лица живших однополчан", - сказал Нургалиев, выступая на праздновании Дня ВДВ.

Молебны и "Бессмертный взвод"

Более ста жителей Волгограда, служивших в ВДВ, прошли по центру города с портретами погибших товарищей. Акцию "Бессмертный десантный взвод" организовала региональная общественная организация ветеранов десанта и спецназа "Союз десантников".

В Симферополе "синие береты" приняли участие в молебне по убитым, который провели совместно представители мусульманского и православного духовенства у памятника "Крымчанам, погибшим в Афганистане".

В Йошкар-Оле открыли бюст Герою России гвардии подполковнику Марку Евтюхину - в 2001 году 90 десантников под его командованием более 15 часов сдерживали 2,5 тыс. боевиков под Аргуном в Чечне, почти все погибли, в том числе сам Евтюхин, вызвавший огонь артиллерии на себя. Как сказал полпред президента России в Приволжском федеральном округе Михаил Бабич, подвиг 6-й роты 104-го парашютно- десантного полка 76-й воздушно-десантной Краснознаменной дивизии под командованием Евтюхина - один из легендарных символов ВДВ, который навсегда вписан в историю российских войск.

Полет Шмеля и свадьба в стиле ВДВ

После завершения торжественной части праздника в городах начались массовые гуляния. В Екатеринбурге символ футбольного клуба "Урал" Шмель посвятил десантникам свой прыжок с парашютом - он прыгнул с высоты 2 тыс. метров, успешно десантировался и поздравил всех уральцев с праздником.

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В Екатеринбурге самой яркой стала пара молодоженов Нуралиевых - невеста была в платье-трансформере, выполненном в стиле экипировки десантника. "Мы планировали дату свадьбы два года. Специально заказала платье-траснформер в стиле экипировке ВДВ", - рассказала ТАСС Ирина Нуралиева.

Ее супруг подчеркнул, что очень рад, что их семья была создана в День ВДВ. "Отмечать и свадьбу, и День ВДВ будем в парке. Я сразу Ирине сказал: или свадьба 2 августа, или никогда", - сказал жених Денис Нуралиев.

Субботник вместо купаний в фонтанах

В Якутии "синие береты" вместо купания в фонтанах собирали мусор. "Десантники убрались в свой праздник в Автодорожном округе города, показав достойный пример подрастающему поколению. 2017 год объявлен в Якутске Годом Добра, и десантники не остались в стороне добрых дел", - отметили в мэрии.

В Калининграде фонтаны были отключены для проведения профилактики. Работа фонтанов будет возобновлена в течение ближайших 10-15 часов, "если не будет обнаружено неисправностей". "Известно, что купание в фонтанах считается одной из традиций десантников в День ВДВ, однако их отключение в Калининграде с праздником никак не связано", - заверили в пресс-службе мэрии.

В некоторых регионах День ВДВ выдался пасмурным. В Пскове из-за непогоды отменили показательную высадку бойцов на парашютах с вертолета, тем не менее военнослужащие 76-й гвардейской дивизии ВДВ продемонстрировали собравшимся навыки обращения с военной техникой, тактику ведения рукопашного боя, имитацию захвата базы боевиков, задержания нарушителей с помощью собак.

Петербург также встретил День ВДВ пасмурной погодой и проливным дождем, но это не помешало проведению праздничных мероприятий. День по традиции начался с церемонии возложения цветов к мемориалам воинов-афганцев, к полдню несколько сотен ветеранов ВДВ пришли на Дворцовую площадь для участия в торжественном шествии к Марсову полю и возложении цветов к Вечному огню.

Подарки ко Дню ВДВ

Военнослужащие из Новосибирска, участвовавшие в конкурсе военных разведчиков "Отличник войсковой разведки" в рамках Армейских международных играх (АрМИ-2017), посвятили свое выступление отмечающим праздник десантникам. Новосибирцы прошли "Тропу разведчика" за 38 минут 47 секунд, показав один из самых быстрых результатов. "Сегодняшнее выступление российской команды - это наш подарок братьям-десантникам", - сказал журналистам главный судья конкурса генерал-майор Владимир Марусин.

В городе Орске Оренбургской области в День ВДВ состоялось торжественное открытие тренировочной парашютной вышки учебного центра первоначальной подготовки к прыжкам с парашютом. Новый воздушно-десантный комплекс развернулся на базе Орского авиационно-спортивного клуба ДОСААФ "Стрижи". "Символично, что тренировочная парашютная вышка начинает действовать в День Воздушно-десантных войск Российской Федерации. Здесь наши парни будут осваивать азы парашютной подготовки и становиться достойными защитниками Родины", - сказал оренбургский губернатор Юрий Берг на открытии вышки.

В Туле 2 августа открылся небольшой музей "Никто, кроме нас", посвященный ВДВ. Экспозиция разделена на два зала, в которых представлены личные вещи десантников времен Великой Отечественной войны, военная форма разных лет, предметы вооружения, фотографии, книги, вырезки из газет, всего около 100 экспонатов. Музей расположился на территории военного городка 106-й гвардейской воздушно-десантной Тульской Краснознаменной ордена Кутузова дивизии.

Спорт и реконструкция боя

В большинстве регионов День ВДВ прошел под знаком спорта. В пригороде Барнаула на пляже "Водный мир" десантники состязались в перетягивании каната, армрестлинге, сыграли в волейбол, футбол. В Нижнем Новгороде они провели военно-исторические реконструкции, посвященные локальным военным конфликтам, концертно-развлекательные номера и спортивные мероприятия.

В Ставропольском крае 2 августа проходила акция за безопасность дорожного движения, в которой активное участие принимали десантники. С помощью тематических плакатов они призывали жителей и гостей региона соблюдать правила дорожного движения и скоростной режим, пропускать пешеходов.

Завершающим аккордом официальной программы, посвященной Дню ВДВ на родине войск, в Рязани, стало исполнение песни "Синева", которую десантники считают своим гимном. Вместе с руководством Рязанского высшего воздушно-десантного училища "Синеву" спел врио губернатора области Николай Любимов.

Праздник для детей

Не забыли десантники в свой праздник и о будущих защитниках Родины. В Барнауле была подготовлена эстрадная программа и различные детские конкурсы, детям раздавали попкорн и сладкую вату.

В Архангельске 1 августа вручили значки восьми юнармейцам, совершившим первый прыжок с парашютом. Одним из награжденных стал 17-летний Дмитрий Туйков из села Матигоры Холмогорского района, который в свободное время занимается боксом и дзюдо и хочет стать десантником.

"Я прыгнул вторым из нашей группы. Это было круто! Я собираюсь поступать в Рязанское военное училище, в ВДВ. Я еще не десантник, но уже парашютист", - сказал ТАСС будущий десантник.

Массовые мероприятия для детей прошли и в Екатеринбурге. Десантники показали подросткам приемы самообороны и устроили спортивные соревнования.