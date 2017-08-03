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Власти Петербурга оказывают помощь родственникам погибших в Абхазии туристок

Общество
3 августа, 12:56 UTC+3 САНКТ-ПЕТЕРБУРГ САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 3, августа. /ТАСС

Глава комитета по соцполитике города Александр Ржаненков уточнил, что решаются вопросы о доставке тел, а также возможной организации поездок членов семей на место ЧП

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САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 3 августа. /ТАСС/. Власти Петербурга вышли на связь с семьями двух местных жительниц, погибших в среду при взрыве на складе боеприпасов в Абхазии. Им оказывается вся необходимая помощь, сообщил ТАСС в четверг глава комитета по социальной политике города Александр Ржаненков.

"Нам известны фамилии, состав семей, сейчас мы координируем действия по необходимой помощи. Решается вопрос о доставке тел, также сейчас решается вопрос о возможной организации поездок членов семей на место [ЧП]", - сказал Ржаненков, отметив, что городская администрация совместно с МЧС и властями Абхазии подключилась к этому процессу и окажет всю необходимую помощь.

В результате взрывов на складе боеприпасов министерства обороны Абхазии 2 августа погибли две туристки из Санкт-Петербурга. По данным минздрава республики, в больницы Сухума и Гудауты обратился 61 человек, 28 из них госпитализированы, среди них 20 российских туристов. Их жизни ничего не угрожает. Следствие ведет военная прокуратура Абхазии.

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Взрыв на складе боеприпасов в Абхазии
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