Военная прокуратура Абхазии возбудила дело по факту взрыва на складе боеприпасов

СУХУМ, 3 августа. /ТАСС/. Военная прокуратура Абхазии возбудила уголовное дело по факту взрывов на складе боеприпасов в Гудаутском районе республики, в результате которого два человека погибли и десятки пострадали. Об этом ТАСС сообщил в четверг военный прокурор республики Адгур Агрба.

"Уголовное дело возбуждено по ч. 3 ст. 358 "Нарушение правил обращения с оружием и предметами, представляющими повышенную опасность для окружающих, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц". Следствие ведет военная прокуратура Абхазии", - сказал Агрба.

ТАСС/Ruptly

В результате взрывов на складе боеприпасов министерства обороны Абхазии в среду погибли две туристки из Санкт-Петербурга. По данным минздрава республики, в больницы Сухума и Гудауты обратился 61 человек, 28 из них госпитализированы, среди них 20 российских туристов. Их жизни ничего не угрожает.