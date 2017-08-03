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Военная прокуратура Абхазии возбудила дело по факту взрыва на складе боеприпасов

Происшествия
3 августа, 10:50 UTC+3 СУХУМ СУХУМ 3, августа. /ТАСС

Расследование ведется по статье "Нарушение правил обращения с оружием и предметами, представляющими повышенную опасность для окружающих, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц"

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СУХУМ, 3 августа. /ТАСС/. Военная прокуратура Абхазии возбудила уголовное дело по факту взрывов на складе боеприпасов в Гудаутском районе республики, в результате которого два человека погибли и десятки пострадали. Об этом ТАСС сообщил в четверг военный прокурор республики Адгур Агрба.

"Уголовное дело возбуждено по ч. 3 ст. 358 "Нарушение правил обращения с оружием и предметами, представляющими повышенную опасность для окружающих, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц". Следствие ведет военная прокуратура Абхазии", - сказал Агрба.

ТАСС/Ruptly

В результате взрывов на складе боеприпасов министерства обороны Абхазии в среду погибли две туристки из Санкт-Петербурга. По данным минздрава республики, в больницы Сухума и Гудауты обратился 61 человек, 28 из них госпитализированы, среди них 20 российских туристов. Их жизни ничего не угрожает.

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Взрыв на складе боеприпасов в Абхазии
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