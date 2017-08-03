Тела погибших в Абхазии россиянок отправят в Петербург в ближайшие дни

СУХУМ, 3 августа. /ТАСС/. Тела двух туристок из России, погибших при взрывах на складе боеприпасов в Абхазии 2 августа, в ближайшие дни отправят в Санкт-Петербург. Об этом ТАСС сообщил в четверг пресс-секретарь управления МЧС республики Мизан Ломия.

"Тела жительниц Санкт-Петербурга - Елены Поляковой [1970 года рождения] и Елены Тимофеевой [1962 года рождения] - после завершения судебно-медицинской экспертизы будут отправлены домой в Санкт-Петербург. Мы уже связывались с сестрой Поляковой и установили точный домашний адрес", - сказал Ломия. Он уточнил, что тела отправят в ближайшие дни. "Все расходы, связанные с транспортировкой тел погибших, власти республики берут на себя", - добавил пресс-секретарь МЧС.

Глава МЧС Абхазии Лев Квициния напомнил журналистам, что тела погибших женщин, которые во время начавшихся взрывов возвращались с конной прогулки, сотрудники МЧС обнаружили в четверг рано утром.

ТАСС/Ruptly

"О судьбе троих женщин сотрудникам правоохранительных органов сообщил сопровождавший туристов местный проводник, который с ранениями был доставлен в Гудаутскую больницу в среду, - рассказал Квициния. - Поскольку в течение четырех часов обследовать место происшествия из-за взрывов не представлялось возможным, а затем наступила ночь, пропавших стали искать с рассветом по тому маршруту, который указал проводник. В результате двое из троих разыскиваемых оказались мертвы, третья - жительница Подольска Людмила Дмитриева - с переломами доставлена в больницу".

В результате взрывов на складе боеприпасов Министерства обороны Абхазии накануне погибли две туристки из Санкт- Петербурга. По данным Минздрава республики, в больницы Сухума и Гудауты обратился 61 человек, 28 из них госпитализированы, среди них 20 российских туристов. Их жизни ничего не угрожает. Следствие ведет военная прокуратура Абхазии.