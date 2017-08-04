Адвокат: сроки выдворения журналиста "Новой газеты" пока неизвестны

МОСКВА, 4 августа. /Корр. ТАСС Мария Сотскова/. Сроки выдворения корреспондента "Новой газеты" Худоберди Нурматова (псевдоним - Али Феруз) пока остаются неизвестными. Об этом ТАСС сообщил адвокат журналиста Даниил Хаймович.

Ранее в СМИ появилась информация, что Нурматова депортируют из России в сентябре этого года.

"Я пока не могу комментировать информацию касательно сроков выдворения моего подзащитного, поскольку это пока неизвестно. Напомню, что решение о выдворении еще не вступило в законную силу и обжалуется нами", - пояснил ситуацию адвокат.

Басманный суд Москвы 2 августа принял решение о выдворении Нурматова из РФ в Узбекистан за нарушение миграционного законодательства.