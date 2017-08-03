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Журналист "Новой газеты" подаст жалобу на избиение судебным приставом

Происшествия
3 августа, 18:29 UTC+3 МОСКВА /Корр. ТАСС, Мария Сотскова

Адвокат Худоберди Нурматова сообщил, что лично видел синяк у своего подзащитного

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МОСКВА, 3 августа. /Корр. ТАСС Мария Сотскова/. Корреспондент "Новой газеты" Худоберди Нурматов (работает под псевдонимом Али Феруз - прим. ТАСС), планирует подать заявление об избиении во время доставки в Центр временного содержания иностранных граждан. Об этом ТАСС сообщил адвокат журналиста Даниил Хаймович.

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Ранее СМИ со ссылкой на члена Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Евгения Еникеева писали, что Нурматов якобы был избит приставами, когда его конвоировали из суда в Центр временного содержания иностранных граждан. Федеральная служба судебных приставов России сообщала, что Нурматов по прибытии в Центр временного содержания отказался от медицинской помощи и заполнил опросный лист об отсутствии телесных повреждений.

"Да, Али будет подавать заявление, потому что имело место явное превышение должностных полномочий со стороны судебных приставов. Он сказал, что его бил один человек руками и электрошокером", - рассказал собеседник агентства.

Адвокат Нурматова сообщил, что лично видел синяк у своего подзащитного. Также, по его словам, журналист обращался в санчать Центра временного содержания, где у него зафиксировали побои.

Хаймович рассказал, что в ближайшее время будет подана апелляция в Басманный суд Москвы.

Корреспондент "Новой газеты" Худоберди Нурматов приговорен Басманным судом к выдворению из России в Узбекистан за нарушение миграционного законодательства. В настоящий момент журналист находится в Центре временного содержания иностранных граждан, в четверг к нему допустили адвоката.

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