Минздрав предлагает правительству устанавливать норму ежемесячных средств на лекарства

МОСКВА, 8 августа. /ТАСС/. Минздрав России разработал законопроект, согласно которому норму ежемесячных финансовых затрат на каждого гражданина по обеспечению его лекарственным средствами будет определять правительство. Соответствующий документ опубликован на портале правовых проектов.

В пояснительной записке отмечается, что ежегодный норматив финансовых затрат на одного гражданина, имеющего право на обеспечение лекарствами, медуслугами или спецпитанием, "устанавливается ежегодно федеральным законом, принимаемым одновременно с федеральным законом о федеральном бюджете на соответствующий финансовый год и на плановый период".

"Данное условие приводит к долгосрочной разработке норматива финансовых затрат на очередной финансовый год, что может привести к срыву осуществления аукционных процедур на закупку лекарственных препаратов для медицинского применения, медицинских изделий, а также специализированных продуктов лечебного питания для детей-инвалидов", - говорится в документе.

В ведомстве предлагают внести изменения в закон, чтобы эту норму определяло правительство. В случае принятия закон может вступить в силу уже с 1 января 2018 года.