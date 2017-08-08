Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 08.08:
$ 60.06
€ 70.84
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Минздрав предлагает правительству устанавливать норму ежемесячных средств на лекарства

Общество
8 августа, 12:01 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 8, августа. /ТАСС

В случае принятия закон может вступить в силу уже с 1 января 2018 года

Поделиться
Материал из 1 страницы
© Донат Сорокин/ТАСС

МОСКВА, 8 августа. /ТАСС/. Минздрав России разработал законопроект, согласно которому норму ежемесячных финансовых затрат на каждого гражданина по обеспечению его лекарственным средствами будет определять правительство. Соответствующий документ опубликован на портале правовых проектов.

Смотрите также

Цена здоровья: что происходит с рынком лекарств в России

В пояснительной записке отмечается, что ежегодный норматив финансовых затрат на одного гражданина, имеющего право на обеспечение лекарствами, медуслугами или спецпитанием, "устанавливается ежегодно федеральным законом, принимаемым одновременно с федеральным законом о федеральном бюджете на соответствующий финансовый год и на плановый период".

"Данное условие приводит к долгосрочной разработке норматива финансовых затрат на очередной финансовый год, что может привести к срыву осуществления аукционных процедур на закупку лекарственных препаратов для медицинского применения, медицинских изделий, а также специализированных продуктов лечебного питания для детей-инвалидов", - говорится в документе.

В ведомстве предлагают внести изменения в закон, чтобы эту норму определяло правительство. В случае принятия закон может вступить в силу уже с 1 января 2018 года.

Смотрите также

"Известия": лекарства вне перечня жизненно необходимых подорожали на 7,6% за полгода

Путин поручил ужесточить КоАП в части нарушений при госзакупках лекарств

Власти Москвы обеспечат бесплатными лекарствами более 1 тыс. больных гепатитом С

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Россия
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
Истории москвичей, попрощавшихся с пятиэтажками
Полеты с неограниченными возможностями
Сталинградская битва: карта мест боевой славы и причины поражения вермахта
Фото
10
"Счастье наступает внизу". Как советские альпинисты покоряли Эверест
38
Объявлены победители Международного конкурса фотожурналистики имени Стенина
11
"Признание в любви": в Москве прошел женский велопарад
Проект "1917"
Столкновение с бездной: от Февраля к Октябрю
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Погибла актриса театра "Сатирикон" Полина Шанина
2
СМИ: Саакашвили покинул территорию Польши
3
СМИ: на фасаде отеля Трампа в Нью-Йорке разместили портрет Путина
4
ФАС возбудила дело в отношении "большой четверки" операторов связи
5
Кинотеатры Симферополя прекратили показ трейлера фильма "Матильда" по просьбе прокуратуры
6
Очередь фур на границе Литвы с Калининградской областью возросла до рекордной в этом году
7
S&P: новые санкции против РФ усиливают неопределенность на рынке газа в ЕС
Темы дня
Новости партнеров
Реклама